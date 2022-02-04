Прогнозы на спорт
Новости
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

Олимпиада-2022: где смотреть смешанную эстафету по биатлону 5 февраля онлайн

Прямая трансляция смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Александр Логинов.
Фото AFP

С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся 24-е по счету зимние Олимпийские игры. На них пройдут соревнования по биатлону, которые стартуют смешанной эстафетой. Трансляцию гонок покажет Первый канал, а первые старты начнутся 5 февраля в 12.00.

Главным фаворитом в смешанной эстафете аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ видят команду Норвегии. Ее успех оценивается коэффициентом 2.35. А вот если скандинавы не возьмут золото, то сыграет ставка за 1.53.

Светлана Миронова и&nbsp;Эдуард Латыпов. Олимпиада-2022: сборная России не добьется медалей в первой биатлонной гонке

Вторыми в списке возможных претендентов идут шведы. Их триумф можно взять в линии за 3.20. За ними стоят французы за котировку в 3.75.

Сборная России не считается фаворитом, однако на нее также можно совершить ставку. На победу нашей команды стоит коэффициент в 9.00. Если Россия сможет завоевать золото в этой дисциплине, а вы поставите на это 1000 рублей, то сможете выиграть 9000 рублей.

  • На победу Китая в этой дисциплине можно поставить за 200;

  • Самые крупные коэффициенты выставлены на Болгарию и Японию — 2000.

Олимпиада
Прогнозы на спорт
1
2
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: соревнования 4 февраля, расписание и трансляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости