Олимпиада-2022: где смотреть смешанную эстафету по биатлону 5 февраля онлайн

С 4 по 20 февраля в Пекине состоятся 24-е по счету зимние Олимпийские игры. На них пройдут соревнования по биатлону, которые стартуют смешанной эстафетой. Трансляцию гонок покажет Первый канал, а первые старты начнутся 5 февраля в 12.00.

Главным фаворитом в смешанной эстафете аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ видят команду Норвегии. Ее успех оценивается коэффициентом 2.35. А вот если скандинавы не возьмут золото, то сыграет ставка за 1.53.

Вторыми в списке возможных претендентов идут шведы. Их триумф можно взять в линии за 3.20. За ними стоят французы за котировку в 3.75.

Сборная России не считается фаворитом, однако на нее также можно совершить ставку. На победу нашей команды стоит коэффициент в 9.00. Если Россия сможет завоевать золото в этой дисциплине, а вы поставите на это 1000 рублей, то сможете выиграть 9000 рублей.