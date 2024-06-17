Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

17 июня, 23:57

Автогол Вебера принес сборной Франции победу над Австрией на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Австрия — Франция.
Фото AFP

Сборная Франции обыграла Австрию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.

На 38-й минуте единственный гол в свои ворота забил защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер.

В конце матча форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос, врезавшись в плечо Кевина Дансо. 25-летнего француза заменили на 90-й минуте.

Франция (3 очка) после первого тура занимает второе место в группе D. Австрия (0) идет третьей. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами, а Австрия в этот же день встретится с Польшей.

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
0:1
Франция

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/final/groups/
Футбол
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
4
35
Читайте также
Стало известно, почему отменили два гола Лукаку в матче со Словакией
Хвича рассказал о тяжелой жизни в Москве
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Рангник — о поражении от Франции: «У меня нет упреков к игрокам сборной Австрии»
Рой Кин: «Канте напоминает себя молодого»
Дешам — о повреждении Мбаппе: «Очевидно, нос Килиана не совсем в порядке»
Матчи чемпионата Европы 18 июня: расписание трансляций игр дня Евро-2024
Жиру стал самым возрастным игроком сборной Франции на Евро
Спорный старт Франции на Евро: победили благодаря автоголу и, кажется, потеряли Мбаппе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Австрия — Франция: Мбаппе сломал нос в конце основного времени

Евро-2024: результаты матчей 17 июня

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости