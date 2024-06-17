Автогол Вебера принес сборной Франции победу над Австрией на Евро-2024

Сборная Франции обыграла Австрию в матче первого тура группового турнира Евро-2024 — 1:0.

На 38-й минуте единственный гол в свои ворота забил защитник сборной Австрии Максимилиан Вебер.

В конце матча форвард сборной Франции Килиан Мбаппе сломал нос, врезавшись в плечо Кевина Дансо. 25-летнего француза заменили на 90-й минуте.

Франция (3 очка) после первого тура занимает второе место в группе D. Австрия (0) идет третьей. В следующем матче французы 21 июня сыграют с Нидерландами, а Австрия в этот же день встретится с Польшей.