Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Бельгия — Словакия: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Бельгия — Словакия 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мартин Дубравка (сборная Словакии).
Фото Getty Images

17 июня состоится очередная игра на чемпионате Европы-2024: сборные Бельгии и Словакии сойдутся на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Встреча соперников по квартету Е начнется в 19.00 по московскому времени. Также в этой группе выступают Румыния и Украина. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Чемпионат Европы. Группа E
17 июн, 19:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Бельгия
Словакия

По мнению букмекеров, три очка достанутся сборной Бельгии: поставить на «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.50, это примерно 64% вероятности. Успех коллектива Франческо Кальцоны оценен котировкой 7.10 (14%). Ничья идет за 4.60 (22%).

Выигрыш команды Доменико Тедеско с форой (-1) ждет вас за 1.77. Обратный рынок на «соколов» имеется за 2.07.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Специалисты не уверены, что соперники огорчат друг друга: эта опция представлена за 1.95. На «обе забьют — нет» дали 1.88.

Криштиану Роналду (сборная Португалии). Роналду готов к последнему Евро в карьере. В первом туре надо угомонить лучшего бомбардира прошлого чемпионата

Накануне старта группового этапа соперники Кевин де Брейне и партнеры прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0). «Сухарь» бельгийцев можно взять за 2.10.

На то, что словаки отличатся хотя бы однажды, предложили коэффициент 1.75.

Эксперты считают, что счет откроют «красные дьяволы»: это событие оценили в 1.40. Результативный дебют в исполнении номинальных гостей идет за 3.35. Вариант «никто» — за 11.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Подписи представителей Ирака и Иордании исключили из итогового коммюнике по Украине
Румыния – Украина, 17 июня 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 1-го тура группового этапа Евро-2024
Йеменские хуситы заявили об атаке на эсминец США в акватории Красного моря
«Кухня на районе» приостановила работу приложения после случаев отравления салатом
Популярное видео
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Румыния — Украина: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
Вся статистика

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости