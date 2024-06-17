17 июня состоится очередная игра на чемпионате Европы-2024: сборные Бельгии и Словакии сойдутся на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Встреча соперников по квартету Е начнется в 19.00 по московскому времени. Также в этой группе выступают Румыния и Украина. Прямой эфир на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» стартует в 18.45 мск. Также трансляция будет доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт».

По мнению букмекеров, три очка достанутся сборной Бельгии: поставить на «красных дьяволов» можно с коэффициентом 1.50, это примерно 64% вероятности. Успех коллектива Франческо Кальцоны оценен котировкой 7.10 (14%). Ничья идет за 4.60 (22%).

Выигрыш команды Доменико Тедеско с форой (-1) ждет вас за 1.77. Обратный рынок на «соколов» имеется за 2.07.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.05.

Специалисты не уверены, что соперники огорчат друг друга: эта опция представлена за 1.95. На «обе забьют — нет» дали 1.88.

Накануне старта группового этапа соперники Кевин де Брейне и партнеры прихлопнули Черногорию (2:0) и Люксембург (3:0). «Сухарь» бельгийцев можно взять за 2.10.

На то, что словаки отличатся хотя бы однажды, предложили коэффициент 1.75.

Эксперты считают, что счет откроют «красные дьяволы»: это событие оценили в 1.40. Результативный дебют в исполнении номинальных гостей идет за 3.35. Вариант «никто» — за 11.50.