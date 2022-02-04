Олимпиада-2022: соревнования 5 февраля, расписание и трансляции
5 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится расписанием, трансляциями и мнением экспертов на игровой день.
Расписание Олимпиады-2022 на 5 февраля 2022 года:
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4.05. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир — 10 матчей. Прямая трансляция — «Матч Игра»;
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5.45. Сноуборд. Сноуборд-слоупстайл, женщины — 1-й и 2-й заезды квалификации. Прямая трансляция — «Матч Арена»;
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7.10. Хоккей с шайбой, женщины — предварительный раунд, 4 матча. Прямая трансляция — matchtv.ru;
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8.15. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, обычный трамплин — мужчины и женщины (у женщин будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Страна»;
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9.36. Санный спорт. Мужчины 1-й и 2-й заезды, женщины — 3-й и 4-й тренировочные заезды. Прямая трансляция — «Матч Игра»;
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10.45. Лыжные гонки. Скиатлон 2x75, женщины. Прямая трансляция — «Россия-1»;
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11.03. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м. Прямая трансляция — matchtv.ru;
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12.00. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция — Первый канал;
-
13.00. Фристайл. Могул, мужчины — вторая квалификация и три финала (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена»;
-
14.00. Шорт-трек. Мужчины, женщины и смешанная эстафета (будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете). Прямая трансляция — «Матч Страна».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы России выиграть смешанную эстафету в биатлоне коэффициентом 14.0. При ставке в 1000 рублей на успех нашей сборной потенциальная выплата составит 14 000 рублей, а прибыль — 13 000 рублей.
Сделать ставку на попадание России в тройку можно за 3.50.
Кому достанется золото в женском скиатлоне? Тереза Йохауг — фаворит на победу с коэффициентом 1.44.
Эксперты полагают, что ее главными конкурентками будут шведки Карлссон и Андерссон. Шансы Фриды победить оцениваются котировкой 5.00, а Эббы — 13.0.
За золото поборется также Непряева из сборной России. Поставить на победу Натальи можно за 13.0.
Триумф Ступак и Сориной из нашей сборной оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7