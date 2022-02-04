Олимпиада-2022: соревнования 5 февраля, расписание и трансляции

5 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится расписанием, трансляциями и мнением экспертов на игровой день.

Расписание Олимпиады-2022 на 5 февраля 2022 года:

4.05. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир — 10 матчей. Прямая трансляция — «Матч Игра»;

5.45. Сноуборд. Сноуборд-слоупстайл, женщины — 1-й и 2-й заезды квалификации. Прямая трансляция — «Матч Арена»;

7.10. Хоккей с шайбой, женщины — предварительный раунд, 4 матча. Прямая трансляция — matchtv.ru;

8.15. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, обычный трамплин — мужчины и женщины (у женщин будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Страна»;

9.36. Санный спорт. Мужчины 1-й и 2-й заезды, женщины — 3-й и 4-й тренировочные заезды. Прямая трансляция — «Матч Игра»;

10.45. Лыжные гонки. Скиатлон 2x75, женщины. Прямая трансляция — «Россия-1»;

11.03. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м. Прямая трансляция — matchtv.ru;

12.00. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция — Первый канал;

13.00. Фристайл. Могул, мужчины — вторая квалификация и три финала (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена»;

14.00. Шорт-трек. Мужчины, женщины и смешанная эстафета (будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете). Прямая трансляция — «Матч Страна».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы России выиграть смешанную эстафету в биатлоне коэффициентом 14.0. При ставке в 1000 рублей на успех нашей сборной потенциальная выплата составит 14 000 рублей, а прибыль — 13 000 рублей.

Сделать ставку на попадание России в тройку можно за 3.50.

Кому достанется золото в женском скиатлоне? Тереза Йохауг — фаворит на победу с коэффициентом 1.44.

Эксперты полагают, что ее главными конкурентками будут шведки Карлссон и Андерссон. Шансы Фриды победить оцениваются котировкой 5.00, а Эббы — 13.0.

За золото поборется также Непряева из сборной России. Поставить на победу Натальи можно за 13.0.

Триумф Ступак и Сориной из нашей сборной оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.