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Олимпиада-2022: соревнования 5 февраля, расписание и трансляции

Матвей Леонов
Керлинг на Олимпиаде-2022.
Фото Getty Images

5 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно шесть комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится расписанием, трансляциями и мнением экспертов на игровой день.

Расписание Олимпиады-2022 на 5 февраля 2022 года:

  • 4.05. Керлинг. Смешанные пары, круговой турнир — 10 матчей. Прямая трансляция — «Матч Игра»;

  • 5.45. Сноуборд. Сноуборд-слоупстайл, женщины — 1-й и 2-й заезды квалификации. Прямая трансляция — «Матч Арена»;

  • 7.10. Хоккей с шайбой, женщины — предварительный раунд, 4 матча. Прямая трансляция — matchtv.ru;

  • 8.15. Прыжки с трамплина. Индивидуальное первенство, обычный трамплин — мужчины и женщины (у женщин будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Страна»;

  • 9.36. Санный спорт. Мужчины 1-й и 2-й заезды, женщины — 3-й и 4-й тренировочные заезды. Прямая трансляция — «Матч Игра»;

  • 10.45. Лыжные гонки. Скиатлон 2x75, женщины. Прямая трансляция — «Россия-1»;

  • 11.03. Конькобежный спорт. Женщины 3000 м. Прямая трансляция — matchtv.ru;

  • 12.00. Биатлон. Смешанная эстафета. Прямая трансляция — Первый канал;

  • 13.00. Фристайл. Могул, мужчины — вторая квалификация и три финала (будет разыгран комплект наград). Прямая трансляция — «Матч Арена»;

  • 14.00. Шорт-трек. Мужчины, женщины и смешанная эстафета (будет разыгран комплект наград в смешанной эстафете). Прямая трансляция — «Матч Страна».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы России выиграть смешанную эстафету в биатлоне коэффициентом 14.0. При ставке в 1000 рублей на успех нашей сборной потенциальная выплата составит 14 000 рублей, а прибыль — 13 000 рублей.

Сделать ставку на попадание России в тройку можно за 3.50.

Кому достанется золото в женском скиатлоне? Тереза Йохауг — фаворит на победу с коэффициентом 1.44.

Эксперты полагают, что ее главными конкурентками будут шведки Карлссон и Андерссон. Шансы Фриды победить оцениваются котировкой 5.00, а Эббы — 13.0.

За золото поборется также Непряева из сборной России. Поставить на победу Натальи можно за 13.0.

Триумф Ступак и Сориной из нашей сборной оцениваются одинаковым коэффициентом 35.0.

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Олимпиада-2022: прогноз и ставки на мужскую лыжную гонку 6 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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