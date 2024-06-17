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Австрия — Франция: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Европы Австрия — Франция 17 июня 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Сборная Австрии.
Фото Global Look Press

17 июня сборные Австрии и Франции стартуют на групповом этапе чемпионата Европы. Они попали в квартет D вместе с Польшей и Нидерландами. Игра состоится в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» и стартует в 22.00 по московскому времени. Соперников рассудит арбитр Хесус Хиль Мансано из Испании. Прямой эфир встречи проведут онлайн-платформа «Okko Спорт» и телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1».

Чемпионат Европы. Группа D
17 июн, 22:00. Merkur Spiel-Arena (Дюссельдорф)
Австрия
Франция

Аналитики ожидают победы Франции: поставить на номинальных гостей можно с коэффициентом 1.57, это около 61% вероятности. Выигрыш команды Ральфа Рангника предложен с котировкой 6.00 (17%). Ничья доступна за 4.50 (22%).

Триумф синих с форой (-1) идет за 1.88. Опция Ф1(+1) ждет вас за 1.95.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.15. Вариант «обе забьют» представлен за 1.80, обратный рынок — за 2.02.

Индивидуальный тотал австрийцев больше одного гола можно взять за 2.45.

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Парни Дидье Дешама не пропустили в обеих товарищеских встречах перед Евро с Люксембургом (3:0) и Канадой (0:0). Еще один «сухарь» французов дали за 2.25.

Три самых вероятных итога поединка, по версии экспертов, подразумевают успех Килиана Мбаппе и компании:

  • 2:0 — за 7.50;
  • 1:0 — за 8.00;
  • 2:1 — за 8.50.
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Бельгия — Словакия: где смотреть матч чемпионата Европы 17 июня 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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