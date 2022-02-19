Олимпиада-2022: где смотреть парное фигурное катание 19 февраля онлайн в прямом эфире

19 февраля пройдет произвольная программа в парном фигурном катании на зимних Олимпийских играх. Соревнования примет Столичный дворец спорта в Пекине, начало в 14.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом соревнования китайскую пару Суй Вэнцзин и Хань Цун. Ее шансы на победу оцениваются коэффициентом 1.75.

Главным конкурентом китайцев должна стать наша сборная. Вероятность успеха дуэта Евгении Тарасовой и Владимира Морозова оценивается котировкой 3.80.

При ставке в 1000 рублей на Тарасову и Морозова можно выиграть 3800 рублей в случае их совместного успеха.

Победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова доступна за 4.40.

Верите в триумф дуэта Александра Бойкова/Дмитрий Козловский? Поставить на их успех можно за 60.0.

Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы других пар на успех, например: