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Сегодня, 09:15

Олимпиада-2022: где смотреть парное фигурное катание 19 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция произвольной программы пар на Олимпиаде-2022
Егор Сергеев
Владимир Морозов и Евгения Тарасова.
Фото Reuters

19 февраля пройдет произвольная программа в парном фигурном катании на зимних Олимпийских играх. Соревнования примет Столичный дворец спорта в Пекине, начало в 14.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Россия-1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом соревнования китайскую пару Суй Вэнцзин и Хань Цун. Ее шансы на победу оцениваются коэффициентом 1.75.

Главным конкурентом китайцев должна стать наша сборная. Вероятность успеха дуэта Евгении Тарасовой и Владимира Морозова оценивается котировкой 3.80.

При ставке в 1000 рублей на Тарасову и Морозова можно выиграть 3800 рублей в случае их совместного успеха.

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Победа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова доступна за 4.40.

Верите в триумф дуэта Александра Бойкова/Дмитрий Козловский? Поставить на их успех можно за 60.0.

Кроме того, аналитики букмекерской компании оценили шансы других пар на успех, например:

  • Пэн Чэн/Ян Цзинь (Китай) — коэффициент 100;

  • Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 200;

  • Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 300;

  • Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) — 500.
Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная России по фигурному катанию
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Олимпиада-2022: соревнования 19 февраля, расписание и трансляции
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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