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Сегодня, 11:15

Словакия — Швеция: прогноз и ставки на матч за третье место Олимпиады 19 февраля

Прогноз на матч за третье место на Олимпиаде-2022 Словакия — Швеция
Егор Сергеев
Хоккеисты сборной Швеции.
Фото Getty Images

19 февраля на Олимпийском хоккейном турнире состоится матч за третье место. В нем сыграют сборные Словакии и Швеции. Игра пройдет на Национальном стадионе в Пекине. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции — в 16:05.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Швеции. Поставить на ее победу в основное время можно за 1.51 — это примерно 63% вероятности. Триумф команды Словакии оценивается котировкой 4.80 (19%), а ничья идет за 4.90 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу Словакии потенциальная выплата составит 4900 рублей.

Ф1(0) доступна за 4.00, а Ф2(0) — за 1.25.

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Ставка «Словакия не проиграет» есть в линии за 2.46.

Если Словакия сможет забросить в этой игре больше двух шайб — сыграет ставка с котировкой 2.75. ИТБ 2.5 на команду Швеции есть в линии за 1.43.

Первый гол шведов оценивается в 1.47. Та же ставка на Словакию 4.80.

  • Ф1 (+1) — 2.15;

  • ТБ 9.5 — 11.5;

  • гол на первой минуте можно взять за 11.5.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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