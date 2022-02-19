Прогноз на матч за третье место на Олимпиаде-2022 Словакия — Швеция

19 февраля на Олимпийском хоккейном турнире состоится матч за третье место. В нем сыграют сборные Словакии и Швеции. Игра пройдет на Национальном стадионе в Пекине. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru, начало трансляции — в 16:05.

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит сборная Швеции. Поставить на ее победу в основное время можно за 1.51 — это примерно 63% вероятности. Триумф команды Словакии оценивается котировкой 4.80 (19%), а ничья идет за 4.90 (18%).

При ставке в 1000 рублей на победу Словакии потенциальная выплата составит 4900 рублей.

Ф1(0) доступна за 4.00, а Ф2(0) — за 1.25.

Ставка «Словакия не проиграет» есть в линии за 2.46.

Если Словакия сможет забросить в этой игре больше двух шайб — сыграет ставка с котировкой 2.75. ИТБ 2.5 на команду Швеции есть в линии за 1.43.

Первый гол шведов оценивается в 1.47. Та же ставка на Словакию 4.80.