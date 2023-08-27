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«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 27 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Ливерпуль» 27 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Юрген Клопп («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press

27 августа «Ньюкасл» примет «Ливерпуль» в третьем туре АПЛ. Поединок состоится на стадионе «Сент-Джеймс Парк», главный судья Джон Брукс даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. Чемпионат Англии в России не транслируют.

Англия. Премьер-лига. 3-й тур
27 авг, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль

В букмекерской компании Olimpbet считают, что у хозяев чуть больше шансов на три очка: взять триумф черно-белых можно с коэффициентом 2.26, что составляет примерно 41% вероятности. Успех гостей предложили с котировкой 2.99 (33%). Ничья доступна за 3.88 (26%).

Два последних визита на «Сент-Джеймс Парк» принесли красным две сухие победы (1:0 и 2:0). Ставка в 1000 рублей на коллектив Юргена Клоппа в случае удачного исхода принесет 2990 рублей.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.71, Ф2(0) — за 2.22.

Соперники обменялись голами в половине из четырех предыдущих поединков. «Обе забьют» дали за 1.45, обратный вариант — за 2.76.

Аналитики считают, что лучшая возможность отличиться будет у Каллума Уилсона. Точный выстрел форварда «Ньюкасла» идет за 2.08.

На старте нынешнего розыгрыша премьер-лиги команды по разу пробили «верх» по результативности: «сороки» в первом туре дома разнесли «Астон Виллу» (5:1), «Ливерпуль» в прошлые выходные одолел «Борнмут» (3:1) на «Энфилде». Специалисты склоняются к тому, что очная разборка тоже получится фееричной: тотал больше трех мячей оценили в 1.75, ТМ 3 — в 2.14.

Четыре наиболее возможных итога противостояния, по версии экспертов, выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 7.35;

  • выигрыш хозяев со счетом 2:1 — за 9.00;

  • 2:2 и 2:1 в пользу «Ливерпуля» — за 10.75;

Артем Дзюба (&laquo;Локомотив&raquo;). Дзюба не забивал со второго тура. «Сочи» не удержит восстановившегося Артема?

Прогноз и ставка на матч «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

В дебютном домашнем поединке нового сезона «сороки» крайне негостеприимно обошлись с «Астон Виллой» (5:1). Теперь на «Сент-Джеймс Парк» едет «Ливерпуль». Юрген Клопп обновил полузащиту едва ли не на сто процентов, и в текущей конфигурации средняя линия красных выглядит очень атакующей. На прошлой неделе это вылилось в яркую перестрелку с «Борнмутом» (3:1), да и в первом туре на пару с «Челси» мерсисайдцы создали огромное количество моментов, но забить обе команды смогли всего по разу.

Черно-белые обладают куда более сбалансированным составом по сравнению с переживающим перестройку «Ливерпулем» и готовы надавить на уязвимости соперника. Но Мохамед Салах и компания тоже найдут что ответить.

Рекомендуемая ставка: тотал больше трех мячей за 1.75 (если соперники оформят ровно три гола на двоих, случится возврат).

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Ньюкасл Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
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25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 4 : 0
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 2 : 2
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 1 : 0
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
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