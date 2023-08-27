27 августа «Вильярреал» и «Барселона» сойдутся на «Эстадио де ла Серамика» в третьем туре чемпионата Испании. Команды рассудит бригада рефери Алехандро Эрнандеса в 18.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-гранатовым. На парней Хави предложили котировку 2.06, это соответствует примерно 46% вероятности результата. «Мирный» исход доступен за 3.64 (27%), успех «Вильярреала» дали за те же 3.64 (27%).

В последний раз «Желтая субмарина» победила «Барсу» дома в октябре 2007 года (3:1). Верите, что неудачная серия прервется в эти выходные? Ставка на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату в 3640 рублей.

Виктория коллектива Кике Сетьена с форой (0) идет за 2.65. Если верите в каталонцев, но хотите подстраховаться, вас ждет рынок Ф2(0) за 1.52.

У соперников одинаковая средняя результативность в двух стартовых турах — один гол за 90 минут. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

В трех последних очных поединках отличалась лишь одна из команд. «Обе забьют» оценили в 1.57, коэффициент на обратный вариант — 2.42.

«Барса» — лучший клуб минувшего розыгрыша ла лиги по пропущенным мячам (20). На то, что «Желтая подлодка» не огорчит Марка-Андре Тер Стегена, представлен коэффициент 3.33.

Лучший бомбардир прошлого чемпионата Испании Роберт Левандовски пока не отметился голами. Но эксперты считают, что именно поляк имеет больше всего шансов на забитый мяч. Результативный выстрел форварда можно взять за 1.92.

Три самых вероятных итога противостояния, по версии аналитиков, выглядят следующим образом:

1:1 — за 6.62;

2:1 в пользу гостей — за 8.75;

1:0 — за 10.00.

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