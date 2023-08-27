«Бавария» — «Аугсбург»: прогноз на матч бундеслиги 27 августа 2023 года
27 августа во втором туре чемпионата Германии «Бавария» проверит на прочность «Аугсбург». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 18.30 по московскому времени со свистком арбитра Саши Штегеманна. В России в прямом эфире игра будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3», а также на онлайн-платформе «Okko Спорт». Трансляция стартует в 18.25 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Баварию» безоговорочным фаворитом встречи. На победу Кейна и компании можно поставить за мизерный коэффициент 1.12, вероятность исхода — примерно 89%. Успех «Аугсбурга» предложен за 19.0 (2%), ничья — за 11.0 (9%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в том случае, если он будет зафиксирован на табло, принесет аж 11 000 рублей.
«Аугсбург» довольно успешен в играх с «Баварией» в последние годы — добыл две победы при двух поражениях в чемпионате. На то, что он и в этот раз не проиграет, котировка — 6.90.
Также вы можете подстраховать аутсайдера с помощью форы: Ф2(+2.5) идет за 2.06, а Ф1(-2.5) в таком случае — за 1.82.
В первом туре мюнхенцы забили четыре безответных мяча в ворота «Вердера», а «Аугсбург» выдал ярчайший матч на пару с гладбахской «Боруссией» — 4:4. ТБ 4.5 в предстоящей игре оценен в 2.14, ТМ 4.5 — в 1.76.
Эти соперники обменялись голами в восьми из 12 последних очных встреч. Вариант «обе забьют» можно оформить за 1.77, «обе забьют — нет» — за 2.06.
Считаете, что Кейн отличится во втором матче подряд? На его результативный удар коэффициент — 1.24.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Аугсбург»
«Бавария» потерпела сокрушительное поражение от «Лейпцига» в Суперкубке Германии, но быстро пришла в себя и уже в первом туре бундеслиги уничтожила «Вердер» (4:0). В той встрече блиснули Сане и Кейн — забили три мяча на двоих (еще один оформил Тель). Думаю, с каждой новой игрой уровень взаимопонимания Харри с партнерами будет только расти, что поможет ему отличаться все чаще и чаще.
«Аугсбург» как раз та команда, которой можно забить много. В прошлом сезоне она заняла спасительное 15-е место в чемпионате, показав разницу мячей -21. А в первом туре коллектив Энрико Массена пропустил четыре гола от гладбахской «Боруссии», пусть и добыл ничью (4:4). От «Баварии» на выезде в сетку аутсайдера влетит не меньше.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» с форой (-2.5) за 1.82.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|6
|4
|2
|0
|9-2
|14
|
2
|Зенит
|6
|4
|1
|1
|14-5
|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
|8-7
|13
|
4
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
5
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
6
|Спартак
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ахмат
|6
|2
|1
|3
|9-8
|7
|
9
|Пари НН
|6
|2
|1
|3
|3-5
|7
|
10
|Ростов
|6
|2
|1
|3
|7-12
|7
|
11
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
12
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
13
|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|1 : 1
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|0 : 0
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|4 : 0
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|2 : 2
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 0
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0