«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 17 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
«Манчестер Сити» и мадридский «Реал» спустя неделю после первого свидания в 1/2 Лиги чемпионов проведут ответный матч. В Мадриде команды закончили вничью (1:1). Игра в Манчестере пройдет 17 мая на стадионе «Этихад» и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — поляк Шимон Марциняк. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению букмекеров, «горожане» — серьезные фавориты противостояния: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.61, что составляет около 62% вероятности. Триумф гостей как наименее ожидаемый исход матча доступен за 5.37 (17%). Котировка на «мирный» результат — 4.38 (21%).
В 2023 году манкунианцы ни разу не уступили на «Этихаде». Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их виктории принесет 1610 рублей.
Поставить на проход англичан в финал ЛЧ можно за 1.30, этот рынок на испанцев оценен в 3.43.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают преимущество «Ман Сити»:
• ничья 1:1 идет за 8.00;
• победа хозяев 2:1 — за 8.25;
• успех 2:0 — за 8.50.
В прошлом розыгрыше ЛЧ команды тоже сходились в полуфинале: тогда сливочные оказались сильнее по сумме двух матчей (6:5). Причем мадридцы выдали ярчайший камбэк: после поражения (3:4) в первой встрече в ответной ушли с 0:1, после 90-й минуты забив дважды. Поставить на непоражение банды Карло Анчелотти и в предстоящей игре можно за 2.40.
Аналитики ждут яркий поединок: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.39. Неделю назад в Мадриде соперники на пару отличились лишь два раза, но за предыдущие четыре столкновения в Лиге чемпионов каждый раз забивали совместно минимум по три мяча.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.68. Вариант «обе забьют — нет» доступен за 2.20.
Также с привлекательным коэффициентом 1.85 предложен комбинированный рынок на «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6