«Боруссия Дортмунд» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 4 ноября 2023 года
4 ноября «Боруссия» встретится с «Баварией» на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Центральный поединок 10-го тура бундеслиги пройдет в Дортмунде и стартует по свистку арбитра Дениза Айтекина в 20.30 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут игру в прямом эфире с 20.25 мск.
В букмекерской компании Olimpbet считают гостей фаворитами: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.79, это около 40% вероятности. Триумф «Боруссии» предложен с котировкой 3.77 (27%). Ничья оценена в 4.41 (23%).
Успех «Баварии» с форой (-1) идет за 2.25. Если предполагаете, что черно-желтые навяжут борьбу действующему чемпиону Германии, вас ждет рынок Ф1(+1) за 1.64.
Эксперты уверены, что соперники забьют друг другу: эта опция доступна за 1.37, обратный вариант — за 3.14.
Также аналитики не сомневаются, что предстоящая разборка пробьет «верх» по точным выстрелам: тотал больше трех голов дали за 1.45, ТМ 3 — за 2.70.
В обоих поединках предыдущего сезона парни Эдина Терзича огорчали красных дважды за 90 минут (2:2 и 2:4). Индивидуальный тотал «Дортмунда» больше 1.5 мяча имеется за 2.07.
Прогноз и ставка на матч «Боруссия Дортмунд» — «Бавария»
Черно-желтые пока ни разу не уступили на «Сигнал Идуна Парк» в бундеслиге — пять побед и ничья. В других турнирах поражений дома тоже нет — разошлись «миром» с «Миланом» (0:0) в Лиге чемпионов и одолели «Хоффенхайм» (1:0) в Кубке Германии. Харри Кейн и компания едут в Дортмунд после сенсационного кубкового фейла — вылетели от «Саарбрюкена» (1:2) из третьей немецкой лиги.
Мюнхенцы будут заряжены сильнее обычного, но разборки с командами из верхней половины таблицы в этом сезоне дались красным непросто — разделили очки и с лидирующим «Байером» (2:2), и с идущим на пятой строчке «Лейпцигом» (2:2). В прошлогодней кампании одолеть коллектив Эдина Терзича на его поле у «Баварии» не вышло (2:2) — в нынешней гостям придется еще сложнее.
Рекомендуемая ставка: «Боруссия» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.20.
Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1