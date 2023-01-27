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Новак Джокович — Томми Пол: прогноз на матч Australian Open 27 января 2023 года

Прогноз на матч Australian Open Новак Джокович — Томми Пол 27 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Новак Джокович.
Фото Global Look Press

27 января во втором полуфинале Australian Open 9-кратный победитель турнира Новак Джокович сразится с сенсационным американцем Томми Полом. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется не ранее 11.30 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Прежде теннисисты между собой не встречались.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали Джоковича абсолютным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность исхода — аж 96%. Успех Пола предложен за 13.4 (4%).

Ставка в 1000 рублей на американца в случае его триумфа принесет выплату в 13 400 рублей.

На то, что Томми победит с форой (+2.5) сета, котировка — 2.36. А на то, что он возьмет две партии, коэффициент вообще 5.10.

Также можете выбрать успех одного из игроков с гандикапом по геймам:

  • Ф1(-8.5) идет за 2.03, Ф2(+8.5) — за 1.79;

  • Ф1(-9.5) — за 2.80, Ф2(+9.5) — за 1.41.

Из пяти матчей в турнире Джокович проиграл сет только в одном — против француза Энцо Коко. Если считаете, что в предстоящей встрече будут разыграны четыре партии, оформите такой вариант за 2.40.

На тай-брейк в этой игре котировка — 2.35. На его отсутствие — 1.53.

Тотал больше 37.5 виннерса Джоковичем можно поставить за 1.85. Такой же коэффициент на ТБ 35.5 активно выигранных мяча у Пола.

Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Новака за 1.55.

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Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Томми Пол

Серб начинал турнир с травмой бедра, но к решающим стадиям разбегался и разыгрался. В четвертом круге он отдал всего пять геймов де Минауру, в четвертьфинале — семь Рублеву.

На фоне этих ребят Пол никак положительно не выделяется. Более того, у него нет такого пушечного удара справа, как у русского игрока, и нет такой скорости, как у австралийца. Брать Джоковича ему банально нечем. Тем более это его первый полуфинал ТБШ в карьере, нервы будут на пределе, а за ними последуют ошибки. Поэтому Новак легко пробьется в финал АО.

Рекомендуемая ставка: ТМ 30.5 геймов за 1.90.

Теннис
Australian Open
Прогнозы на спорт
Новак Джокович
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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