Новак Джокович — Томми Пол: прогноз на матч Australian Open 27 января 2023 года
27 января во втором полуфинале Australian Open 9-кратный победитель турнира Новак Джокович сразится с сенсационным американцем Томми Полом. Игра пройдет на «Арене Рода Лэйвера» и начнется не ранее 11.30 по московскому времени. В России она транслироваться не будет. Прежде теннисисты между собой не встречались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ назвали Джоковича абсолютным фаворитом матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.04, вероятность исхода — аж 96%. Успех Пола предложен за 13.4 (4%).
Ставка в 1000 рублей на американца в случае его триумфа принесет выплату в 13 400 рублей.
На то, что Томми победит с форой (+2.5) сета, котировка — 2.36. А на то, что он возьмет две партии, коэффициент вообще 5.10.
Также можете выбрать успех одного из игроков с гандикапом по геймам:
Из пяти матчей в турнире Джокович проиграл сет только в одном — против француза Энцо Коко. Если считаете, что в предстоящей встрече будут разыграны четыре партии, оформите такой вариант за 2.40.
На тай-брейк в этой игре котировка — 2.35. На его отсутствие — 1.53.
Тотал больше 37.5 виннерса Джоковичем можно поставить за 1.85. Такой же коэффициент на ТБ 35.5 активно выигранных мяча у Пола.
Наиболее вероятный точный счет — 3:0 в пользу Новака за 1.55.
Прогноз и ставка на матч Новак Джокович — Томми Пол
Серб начинал турнир с травмой бедра, но к решающим стадиям разбегался и разыгрался. В четвертом круге он отдал всего пять геймов де Минауру, в четвертьфинале — семь Рублеву.
На фоне этих ребят Пол никак положительно не выделяется. Более того, у него нет такого пушечного удара справа, как у русского игрока, и нет такой скорости, как у австралийца. Брать Джоковича ему банально нечем. Тем более это его первый полуфинал ТБШ в карьере, нервы будут на пределе, а за ними последуют ошибки. Поэтому Новак легко пробьется в финал АО.
Рекомендуемая ставка: ТМ 30.5 геймов за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2