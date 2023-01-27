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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка Англии 27 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 27 января 2023 года
Артем Белинин
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

27 января в 1/16 финала Кубка Англии сыграют «Манчестер Сити» и «Арсенал». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Этихад», рассудит команды Пол Тирни. Прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Кубок. 1/16 финала
27 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Арсенал

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на них можно за 1.77, это примерно 56% вероятности. Ничью оценили в 4.30 (23%), успех «канониров» — в 4.40 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха выплата составит 4300 рублей.

«Арсенал» очень хорош в этом сезоне и идет на первом месте в АПЛ. Если считаете, что им по плечу не проиграть «горожанам», оформите ставку за 2.12.

Для этого матча доступна ставка на проход в 1/8 — триумф «Сити» идет за 1.47, «канониров» — за 2.80.

Добавить шансов гостям или улучшить котировку на победу команды Гвардиолы можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.30, Ф2(+1) — за 1.67.

Эксперты не сомневаются в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.66.

В обмене голами аналитики тоже уверены, такой вариант можно взять за 1.67.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 7.40.

Микель Артета и&nbsp;Пеп Гвардиола в &laquo;Манчестер Сити&raquo;. «Манчестер Сити» — «Арсенал»: Артета хочет превзойти учителя, но что об этом думает Холанн?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Горожане» и «канониры» точно могут устроить голевой праздник — встречаются две самые результативные команды Англии. «Сити» забил уже 53 мяча в 20 играх, «Арсенал» отличился 45 раз за 19 туров АПЛ. В составах — Эрлинг Холанн (25 мячей), Эдегор, Сака и Мартинелли (22 гола на всех). Такие парни, если будут играть, точно настреляют больше двух мячей.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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