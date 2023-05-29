Алексей Попырин — Аслан Карацев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года
29 мая в первом круге «Ролан Гаррос» российский теннисист Аслан Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Карацев ведет в очном противостоянии со счетом 1:0.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Аслана небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Попырина котируется за 2.19 (41%).
Ставка в 1000 рублей на австралийца в случае его выигрыша принесет выплату в 2190 рублей.
В 2020-м в Нур-Султане Карацев в двух сетах обыграл Попырина в финале квалификации. На то, что на этот раз он снова выдержит фору (-1.5) гейма, коэффициент — 1.83.
Тотал больше 38.5 гейма идет за 1.85, ТМ 38.5 — за 1.96. Можете рассмотреть и другие варианты: например, ТБ 35.5 за 1.56 или ТМ 35.5 — за 2.32.
На то, что Аслан выиграет больше 18.5 гейма, котировка — 1.47. У Алексея такое же условие доступно за 1.64.
Тай-брейк хотя бы в одном сете предложено оформить за 1.73, его отсутствие — за 2.01.
Прогноз и ставка на матч Алексей Попырин — Аслан Карацев
Оба теннисиста в этом сезоне сверкнули на нескольких турнирах: Карацев из квалификации дошел до полуфинала «мастерса» в Мадриде, а Попырин — до 1/8 в Риме, где обыграл Оже-Альяссима и до последнего бодался с Руне. К «Ролан Гаррос» оба игрока подходят в неплохой форме и вполне могут рассчитывать на выход в следующий раунд.
В таких условиях вряд ли стоит рассчитывать, что один из теннисистов одержит безоговорочную победу. Скорее всего, Аслан и Алексей разыграют минимум четыре сета, а может, и все пять. Поэтому в данном случае оптимальным выглядит вариант ТБ 37.5 за 1.74.
Рекомендуемая ставка: ТБ 37.5 за 1.74.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|3 : 2
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9