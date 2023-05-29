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Алексей Попырин — Аслан Карацев: прогноз на матч «Ролан Гаррос» 29 мая 2023 года

Прогноз на матч «Ролан Гаррос» Алексей Попырин — Аслан Карацев 29 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

29 мая в первом круге «Ролан Гаррос» российский теннисист Аслан Карацев сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным. Встреча начнется не ранее 13.30 по московскому времени. В России она показана не будет. Карацев ведет в очном противостоянии со счетом 1:0.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Аслана небольшим фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Успех Попырина котируется за 2.19 (41%).

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В 2020-м в Нур-Султане Карацев в двух сетах обыграл Попырина в финале квалификации. На то, что на этот раз он снова выдержит фору (-1.5) гейма, коэффициент — 1.83.

Тотал больше 38.5 гейма идет за 1.85, ТМ 38.5 — за 1.96. Можете рассмотреть и другие варианты: например, ТБ 35.5 за 1.56 или ТМ 35.5 — за 2.32.

На то, что Аслан выиграет больше 18.5 гейма, котировка — 1.47. У Алексея такое же условие доступно за 1.64.

Тай-брейк хотя бы в одном сете предложено оформить за 1.73, его отсутствие — за 2.01.

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Прогноз и ставка на матч Алексей Попырин — Аслан Карацев

Оба теннисиста в этом сезоне сверкнули на нескольких турнирах: Карацев из квалификации дошел до полуфинала «мастерса» в Мадриде, а Попырин — до 1/8 в Риме, где обыграл Оже-Альяссима и до последнего бодался с Руне. К «Ролан Гаррос» оба игрока подходят в неплохой форме и вполне могут рассчитывать на выход в следующий раунд.

В таких условиях вряд ли стоит рассчитывать, что один из теннисистов одержит безоговорочную победу. Скорее всего, Аслан и Алексей разыграют минимум четыре сета, а может, и все пять. Поэтому в данном случае оптимальным выглядит вариант ТБ 37.5 за 1.74.

Рекомендуемая ставка: ТБ 37.5 за 1.74.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Аслан Карацев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 19:00
Сочи – Зенит
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28.05 14:00
Спартак – Пари НН
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28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
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