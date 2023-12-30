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«Локомотив» — «Динамо» Москва: прогноз на матч КХЛ 30 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 30 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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30 декабря в Ярославле пройдет матч регулярного сезона КХЛ между «Локомотивом» и московским «Динамо». Игра состоится на «Арене-2000 Локомотив» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямая трансляция с 16.45 мск будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Локомотив» — небольшой фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании OLIMPBET. На победу ярославского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 2.18, вероятность этого исхода — примерно 46%. Ничья доступна за 3.71 (21%), успех «Динамо» — за 2.98 (33%).

Вариант Х2 предложен за 1.63. Кстати, последний матч между командами завершился в пользу бело-голубых.

Выигрыш «Локомотива» с учетом ОТ и буллитов оценен в 1.69, «Динамо» — в 2.15.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 2.00, ТМ 4.5 — за 1.75.

Если обе команды забросят в большинстве, сыграет пари за 2.60.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва

В этом матче встретятся команды, которые очень здорово реализуют большинство. «Динамо» — лидер по этому показателю с 30,7% голов при 5 на 4, «Локомотив» — пятый (22,7). Суммарно в этом сезоне будущие соперники забросили в неравных составах уже 82 гола. Скорее всего, в очном матче также не обойдется без реализации преимущества, как это происходило в двух из трех последних матчах команд.

Рекомендуемая ставка: ТБ 1.5 шайбы в большинстве за 2.00.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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