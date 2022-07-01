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«Нижний Новгород» — «Сочи»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 1 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция игры Кубка Матч Премьер «Нижний Новгород» — «Сочи» 1 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Тимофей Маргасов, «Сочи».
Фото Global Look Press

1 июля 2022 года «Нижний Новгород» и «Сочи» проведут матч в рамках межсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 19.30 мск.

Россия. Кубок Матч Премьер.
01 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Нижний Новгород
Сочи

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом вице-чемпиона РПЛ. На победу «Сочи» можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.50 (28%), успех «Нижнего Новгорода» — за 4.20 (20%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выплату в 1900 рублей и чистую прибыль в 900 рублей.

Можете взять вариант «Нижний» не проиграет» за 1.90.

Также есть вариант подстраховать хозяев ставкой на победу с форой: Ф1(+1.5) идет за 1.35, в противовес Ф2(-1.5) доступен за 3.20.

Аналитики ожидают результативный матч и минимум три забитых мяча: ТБ 2.5 оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.04.

 
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Обе команды провели первые матчи на турнире против «Зенита» и проиграли только в серии пенальти, при этом в основное время обменялись голами с чемпионами России. На точные удары от обеих команд можно поставить за 1.73, на отсутствие забитого от кого-то из соперников — за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.

 
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ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
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«Нижний Новгород» — «Сочи»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 1 июля 2022 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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