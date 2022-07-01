«Нижний Новгород» — «Сочи»: где смотреть игру Кубка Матч Премьер 1 июля 2022 года онлайн в прямом эфире
1 июля 2022 года «Нижний Новгород» и «Сочи» проведут матч в рамках межсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 19.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом вице-чемпиона РПЛ. На победу «Сочи» можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.50 (28%), успех «Нижнего Новгорода» — за 4.20 (20%).
Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выплату в 1900 рублей и чистую прибыль в 900 рублей.
Можете взять вариант «Нижний» не проиграет» за 1.90.
Также есть вариант подстраховать хозяев ставкой на победу с форой: Ф1(+1.5) идет за 1.35, в противовес Ф2(-1.5) доступен за 3.20.
Аналитики ожидают результативный матч и минимум три забитых мяча: ТБ 2.5 оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.04.
Обе команды провели первые матчи на турнире против «Зенита» и проиграли только в серии пенальти, при этом в основное время обменялись голами с чемпионами России. На точные удары от обеих команд можно поставить за 1.73, на отсутствие забитого от кого-то из соперников — за 2.10.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -