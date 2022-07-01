1 июля 2022 года «Нижний Новгород» и «Сочи» проведут матч в рамках межсезонного турнира «Кубок Матч Премьер». Игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом вице-чемпиона РПЛ. На победу «Сочи» можно поставить с коэффициентом 1.90, это примерно 52% вероятности исхода. Ничью предлагается оформить за 3.50 (28%), успех «Нижнего Новгорода» — за 4.20 (20%).

Ставка в 1000 рублей на номинальных гостей в случае их триумфа принесет выплату в 1900 рублей и чистую прибыль в 900 рублей.

Можете взять вариант «Нижний» не проиграет» за 1.90.

Также есть вариант подстраховать хозяев ставкой на победу с форой: Ф1(+1.5) идет за 1.35, в противовес Ф2(-1.5) доступен за 3.20.

Аналитики ожидают результативный матч и минимум три забитых мяча: ТБ 2.5 оценен в 1.77, ТМ 2.5 — в 2.04.

Обе команды провели первые матчи на турнире против «Зенита» и проиграли только в серии пенальти, при этом в основное время обменялись голами с чемпионами России. На точные удары от обеих команд можно поставить за 1.73, на отсутствие забитого от кого-то из соперников — за 2.10.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.90.