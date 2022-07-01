1 июля 2022 года состоится главный матч чемпионата Европы U-19 — в финале схлестнутся Англия и Израиль. Матч пройдет на 19-тысячном стадионе «Антон Малатински» в городе Трнава. Главный арбитр матча — португалец Антониу Нобре, стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 20.50 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, англичане — однозначный фаворит финала: поставить на победу «Трех львов» в основное время можно с коэффициентом 1.41, около 71% вероятности. Успех Израиля оценен в 7.00 (11%) — это самый маловероятный исход встречи. На ничью предложена котировка 5.00 (18%).

Думаете, что англичанам не удастся сломить соперника за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на «мир» при благополучном исходе принесет 5000 рублей и чистый выигрыш в 4000 рублей.

Израильтяне в полуфинале сотворили сенсацию — выбили главного фаворита Евро Францию (2:1). Поставить на то, что сине-белые просто не проиграют англичанам в основное время, можно с коэффициентом 2.90.

Правда, три самых вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на преимущество «Трех львов»:

• победа Англии 2:0 идет за 6.80;

• успех 1:0 — за 7.30;

• выигрыш 2:1 — за 7.90.

Англия и Израиль обыграли соперников по полуфиналам в основное время, причем с одинаковым счетом — 2:1. Поставить на то, что в финале команды впервые на турнире завершат матч в овертайме, можно с котировкой 6.20. Обратный рынок идет за 1.10.

Англия — одна из самых результативных команд турнира: в среднем за матч заколачивает по 2.25 мяча. Победу «Трех львов» и тотал больше 2.5 гола можно взять за 2.07. Обратная ставка доступна за 1.75. На Израиль этот рынок предложен с коэффициентами 10.5 и 1.04 соответственно.

«Обе забьют» можно оформить за 1.87, «обе забьют — нет» — за 1.93.