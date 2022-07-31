«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года
31 июля в третьем туре РПЛ «Нижний Новгород» примет ЦСКА. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Прямую трансляцию можно увидеть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 14.55 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Успех «Нижнего» куда менее возможен и оценивается котировкой 4.40 (22%). Ничья идет за 3.70 (25%).
При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае необходимого результата составит 3700 рублей.
Вариант, при котором хозяева не проиграют, доступен за 2.00.
Чуть улучшить положение «Нижнего Новгорода» и заодно добавить интриги можно при помощи форы — например, Ф1(+1.5) идет за 1.35, а Ф2(-1.5) — за 3.20.
ЦСКА в этом сезоне еще не пропускал. «Обе забьют — нет» идет с котировкой 1.88.
«Верх» заходил у обеих команд по одному разу за два тура. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.02, обратный исход — за 1.85.
Наиболее вероятный точный счет встречи — победа ЦСКА 1:0 за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА
Насколько неуверенно ЦСКА провел предсезонку, настолько же уверенно армейцы раскатывают соперников уже два тура подряд. Кажется, будто Федотову даже не нужны никакие трансферы — он построил такую атакующую банду, что маленьким клубам точно должно быть страшно. «Нижний Новгород» — как раз такой клуб, и шансов у них действительно немного. После ухода Кержакова оборона стала слабым местом. И хотя им удалось сдержать «Локо», та игра была очень на тоненького и должна была закончиться разгромом.
Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
9
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0