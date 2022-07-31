31 июля в третьем туре РПЛ «Нижний Новгород» примет ЦСКА. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Прямую трансляцию можно увидеть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 14.55 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Успех «Нижнего» куда менее возможен и оценивается котировкой 4.40 (22%). Ничья идет за 3.70 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае необходимого результата составит 3700 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, доступен за 2.00.

Чуть улучшить положение «Нижнего Новгорода» и заодно добавить интриги можно при помощи форы — например, Ф1(+1.5) идет за 1.35, а Ф2(-1.5) — за 3.20.

ЦСКА в этом сезоне еще не пропускал. «Обе забьют — нет» идет с котировкой 1.88.

«Верх» заходил у обеих команд по одному разу за два тура. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.02, обратный исход — за 1.85.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа ЦСКА 1:0 за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА

Насколько неуверенно ЦСКА провел предсезонку, настолько же уверенно армейцы раскатывают соперников уже два тура подряд. Кажется, будто Федотову даже не нужны никакие трансферы — он построил такую атакующую банду, что маленьким клубам точно должно быть страшно. «Нижний Новгород» — как раз такой клуб, и шансов у них действительно немного. После ухода Кержакова оборона стала слабым местом. И хотя им удалось сдержать «Локо», та игра была очень на тоненького и должна была закончиться разгромом.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.00.