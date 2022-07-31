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«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» — ЦСКА 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов на тренировке ЦСКА.
Фото Сайт ПФК ЦСКА

31 июля в третьем туре РПЛ «Нижний Новгород» примет ЦСКА. Игра начнется в 15.00 по московскому времени на стадионе «Нижний Новгород». Прямую трансляцию можно увидеть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Начало трансляции — в 14.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 15:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.86, это примерно 53% вероятности. Успех «Нижнего» куда менее возможен и оценивается котировкой 4.40 (22%). Ничья идет за 3.70 (25%).

При ставке в 1000 рублей на ничью выплата в случае необходимого результата составит 3700 рублей.

Вариант, при котором хозяева не проиграют, доступен за 2.00.

Чуть улучшить положение «Нижнего Новгорода» и заодно добавить интриги можно при помощи форы — например, Ф1(+1.5) идет за 1.35, а Ф2(-1.5) — за 3.20.

ЦСКА в этом сезоне еще не пропускал. «Обе забьют — нет» идет с котировкой 1.88.

«Верх» заходил у обеих команд по одному разу за два тура. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.02, обратный исход — за 1.85.

Наиболее вероятный точный счет встречи — победа ЦСКА 1:0 за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — ЦСКА

Насколько неуверенно ЦСКА провел предсезонку, настолько же уверенно армейцы раскатывают соперников уже два тура подряд. Кажется, будто Федотову даже не нужны никакие трансферы — он построил такую атакующую банду, что маленьким клубам точно должно быть страшно. «Нижний Новгород» — как раз такой клуб, и шансов у них действительно немного. После ухода Кержакова оборона стала слабым местом. И хотя им удалось сдержать «Локо», та игра была очень на тоненького и должна была закончиться разгромом.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 2.00.

Футбол
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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