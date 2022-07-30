«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз на матч Суперкубка Германии 30 июля 2022 года
«Лейпциг» и «Бавария» откроют футбольный сезон в Германии 30 июля. Команды встретятся в Суперкубке Германии на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, время начала игры — 21.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» начиная с 21.25 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают мюнхенцев фаворитами: поставить на победу «Баварии» в основное время можно с коэффициентом 1.93, вероятность — около 51%. Успех «Лейпцига» оценен в 3.60 (26%). Ничья идет с чуть большей котировкой 4.20 (23%).
Верите в команду Доменико Тедеско? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев при благополучном исходе принесет 3600 рублей. Чистая прибыль составит 2600 рублей.
Три самых вероятных, по оценке экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 8.30;
• победа «Баварии» 2:1 — за 8.40;
• за 11.5 можно оформить три результата: ничью 2:2, победу «РБ» 2:1 и успех мюнхенцев 1:0.
«Бавария» выиграла два последних Суперкубка, забив соперникам по три мяча. Индивидуальный тотал мюнхенцев больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 2.90, ИТМ2 (2.5) — за 1.42. ИТБ1 (1.5) идет за 2.22, обратная ставка — за 1.66.
Общий тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.17. ТМ 3.5 — в 1.74. Меньше четырех голов в Суперкубке команды забили лишь однажды за последние пять розыгрышей.
Поставить на результативные удары от обеих команд можно с коэффициентом 1.45, «обе забьют — нет» идет за 2.75.
Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года
«Бавария» — самая результативная команда бундеслиги: в прошлом сезоне настреляла 97 мячей за 34 игры. «Лейпциг» тоже обладает качественным нападением и даже сохранил главную звезду — Кристофера Нкунку, хотя после сезона-2021/22 им заинтересовались топ-клубы. Вероятно, команды зажгут уже в первом матче сезона. Тем более высокая результативность — традиция для немецкого Суперкубка.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.17.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
3
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
5
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
6
|Ахмат
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
8
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
11
|Ростов
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
12
|Локомотив
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
13
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
14
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
15
|Торпедо
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|2
|0
|1