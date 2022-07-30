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«Лейпциг» — «Бавария»: прогноз на матч Суперкубка Германии 30 июля 2022 года

Прогноз на матч Суперкубка Германии «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Садио Мане и Лерой Сане («Бавария»).
Фото Global Look Press

«Лейпциг» и «Бавария» откроют футбольный сезон в Германии 30 июля. Команды встретятся в Суперкубке Германии на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, время начала игры — 21.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» начиная с 21.25 мск.

Германия. Суперкубок.
30 июл, 21:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Бавария

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают мюнхенцев фаворитами: поставить на победу «Баварии» в основное время можно с коэффициентом 1.93, вероятность — около 51%. Успех «Лейпцига» оценен в 3.60 (26%). Ничья идет с чуть большей котировкой 4.20 (23%).

Верите в команду Доменико Тедеско? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев при благополучном исходе принесет 3600 рублей. Чистая прибыль составит 2600 рублей.

Три самых вероятных, по оценке экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 8.30;

• победа «Баварии» 2:1 — за 8.40;

• за 11.5 можно оформить три результата: ничью 2:2, победу «РБ» 2:1 и успех мюнхенцев 1:0.

«Бавария» выиграла два последних Суперкубка, забив соперникам по три мяча. Индивидуальный тотал мюнхенцев больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 2.90, ИТМ2 (2.5) — за 1.42. ИТБ1 (1.5) идет за 2.22, обратная ставка — за 1.66.

Общий тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.17. ТМ 3.5 — в 1.74. Меньше четырех голов в Суперкубке команды забили лишь однажды за последние пять розыгрышей.

Поставить на результативные удары от обеих команд можно с коэффициентом 1.45, «обе забьют — нет» идет за 2.75.

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Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года

«Бавария» — самая результативная команда бундеслиги: в прошлом сезоне настреляла 97 мячей за 34 игры. «Лейпциг» тоже обладает качественным нападением и даже сохранил главную звезду — Кристофера Нкунку, хотя после сезона-2021/22 им заинтересовались топ-клубы. Вероятно, команды зажгут уже в первом матче сезона. Тем более высокая результативность — традиция для немецкого Суперкубка.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.17.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
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Ростов – Химки
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Федор Смолов

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 4
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Эдуард Сперцян

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
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