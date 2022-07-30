«Лейпциг» и «Бавария» откроют футбольный сезон в Германии 30 июля. Команды встретятся в Суперкубке Германии на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, время начала игры — 21.30 по московскому времени. В прямом эфире матч покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 3» начиная с 21.25 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают мюнхенцев фаворитами: поставить на победу «Баварии» в основное время можно с коэффициентом 1.93, вероятность — около 51%. Успех «Лейпцига» оценен в 3.60 (26%). Ничья идет с чуть большей котировкой 4.20 (23%).

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Три самых вероятных, по оценке экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 8.30;

• победа «Баварии» 2:1 — за 8.40;

• за 11.5 можно оформить три результата: ничью 2:2, победу «РБ» 2:1 и успех мюнхенцев 1:0.

«Бавария» выиграла два последних Суперкубка, забив соперникам по три мяча. Индивидуальный тотал мюнхенцев больше 2.5 гола на предстоящий матч доступен за 2.90, ИТМ2 (2.5) — за 1.42. ИТБ1 (1.5) идет за 2.22, обратная ставка — за 1.66.

Общий тотал больше 3.5 мяча оценен в 2.17. ТМ 3.5 — в 1.74. Меньше четырех голов в Суперкубке команды забили лишь однажды за последние пять розыгрышей.

Поставить на результативные удары от обеих команд можно с коэффициентом 1.45, «обе забьют — нет» идет за 2.75.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Бавария» 30 июля 2022 года

«Бавария» — самая результативная команда бундеслиги: в прошлом сезоне настреляла 97 мячей за 34 игры. «Лейпциг» тоже обладает качественным нападением и даже сохранил главную звезду — Кристофера Нкунку, хотя после сезона-2021/22 им заинтересовались топ-клубы. Вероятно, команды зажгут уже в первом матче сезона. Тем более высокая результативность — традиция для немецкого Суперкубка.

Рекомендуемая ставка: ТБ 3.5 за 2.17.