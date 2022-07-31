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Сегодня, 13:15

«Спартак» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 31 июля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Спартак» — «Оренбург» 31 июля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Квинси Промес, «Спартак».
Фото Global Look Press

31 июля «Спартак» рассчитывает добыть вторую официальную победу под руководством Гильермо Абаскаля. Соперником красно-белых в третьем туре РПЛ станет новичок турнира — «Оренбург». Игра состоится на «Открытие Арене» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 17.25 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Чистяков из Азова.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
31 июл, 17:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Оренбург

У «Спартака» очень высокие шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На москвичей можно поставить с коэффициентом 1.59, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья оценена высокими 4.30 (23%), виктория «Оренбурга» — еще более мощными 5.80 (15%).

Верите, что аутсайдер может набрать три очка в Москве? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет 5800 рублей в случае обеспечения необходимого результата.

Есть вариант надежнее — что гости не проиграют за 2.45.

Эксперты полагают, что матч получится результативным и включит в себя как минимум три забитых мяча: ТБ 2.5 идет за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Обе забьют» доступен за 1.82 — в первых двух турах команды неизменно оформляли хотя бы по одному голу. «Обе забьют — нет» оценен в 2.00.

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Пенальти или удаление в игре можно взять за 1.66, гол в большинстве — за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о приличном преимуществе красно-белых:

  • их победа 1:0 идет за 7.20;

  • успех 2:0 — за 7.40;

  • ничья 1:1 — за 7.60.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
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«Нижний Новгород» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 31 июля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
3
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
4
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
5
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
6
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
7
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
13
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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