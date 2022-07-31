31 июля «Спартак» рассчитывает добыть вторую официальную победу под руководством Гильермо Абаскаля. Соперником красно-белых в третьем туре РПЛ станет новичок турнира — «Оренбург». Игра состоится на «Открытие Арене» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 17.25 мск. Обслужит встречу арбитр Артем Чистяков из Азова.

У «Спартака» очень высокие шансы на победу, считают аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ. На москвичей можно поставить с коэффициентом 1.59, это примерно 62% вероятности исхода. Ничья оценена высокими 4.30 (23%), виктория «Оренбурга» — еще более мощными 5.80 (15%).

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Есть вариант надежнее — что гости не проиграют за 2.45.

Эксперты полагают, что матч получится результативным и включит в себя как минимум три забитых мяча: ТБ 2.5 идет за 1.76, ТМ 2.5 — за 2.14.

«Обе забьют» доступен за 1.82 — в первых двух турах команды неизменно оформляли хотя бы по одному голу. «Обе забьют — нет» оценен в 2.00.

Пенальти или удаление в игре можно взять за 1.66, гол в большинстве — за 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о приличном преимуществе красно-белых: