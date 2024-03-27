Николас Харри — Даниил Медведев: прогноз на матч ATP Майами 28 марта 2024 года
28 марта российский теннисист Даниил Медведев попробует пробиться в полуфинал турнира ATP 1000 в Майами. Его соперником в 1/4 станет чилиец Николас Харри. Игра начнется не ранее 3.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Предыдущая и единственная встреча между игроками завершилась в пользу первой ракетки РФ.
Медведев — абсолютный фаворит четвертьфинала, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, что примерно 85% вероятности исхода. Успех Харри идет за 5.60 (15%).
На то, что в матче будет разыграно минимум 23 гейма, котировка — 2.11. На ТМ 22.5 — 1.80.
Успех Даниила с форой (-3.5) гейма выставлен за 1.73, Ф1(+3.5) идет за 2.07. Во всех трех встречах на этом турнире россиянин успешно оформлял эту разницу.
Победу Харри хотя бы в одной партии можно взять за 2.22, а счет 2:0 в пользу Медведева — за 1.61.
Если Даниил выиграет меньше 12.5 гейма в битве с чилийцем, сыграет пари за 2.60. Если же больше, то 1.55.
Эксперты считают, что Медведев допустит больше двойных ошибок. На это можно поставить за 1.46. На Харри — за 4.11, на ничью — за 5.81.
Прогноз и ставка на матч Николас Харри — Даниил Медведев
Медведев очень уверенно прошел три раунда в Майами, одолев Фучовича, Норри и Кепфера — ни одному из них он не отдал ни сета. И лишь в одной партии из шести Даниил довел дело до тай-брейка. Дальше у него мог быть Рууд, но набравший неплохую форму норвежец неожиданно проиграл в четвертом круге Николасу Харри.
Чилиец в 2020 году отбыл 10-месячную дисквалификацию за допинг, но после возвращения довольно быстро забрался в сотню и сейчас занимает 23-ю строчку. Тем самым он подтвердил высокий уровень — в этом сезоне он даже обыграл на грунте в Буэнос-Айресе Алькараса (правда, тот был не в лучшей форме после травмы).
Манерой игры Николас очень похож на Хуана Мартина дель Потро — все его удары плотные, равно как и подача. Однако чилийцу зачастую не хватает стабильности, чем и должен воспользоваться Медведев. Особенно проблематичным у Харри выглядит бэкхенд, поэтому не нужно удивляться, когда Даниил будет затаскивать соперника в обмены слева-налево. В общем, легкой прогулкой предстоящий матч для россиянина не станет, но он точно выйдет в полуфинал на втором «мастерсе» за месяц.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 22.5 за 1.89.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5