28 марта российский теннисист Даниил Медведев попробует пробиться в полуфинал турнира ATP 1000 в Майами. Его соперником в 1/4 станет чилиец Николас Харри. Игра начнется не ранее 3.00 по московскому времени, в России она легально показана не будет. Предыдущая и единственная встреча между игроками завершилась в пользу первой ракетки РФ.

Медведев — абсолютный фаворит четвертьфинала, по мнению аналитиков букмекерской компании Winline. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.17, что примерно 85% вероятности исхода. Успех Харри идет за 5.60 (15%).

На то, что в матче будет разыграно минимум 23 гейма, котировка — 2.11. На ТМ 22.5 — 1.80.

Успех Даниила с форой (-3.5) гейма выставлен за 1.73, Ф1(+3.5) идет за 2.07. Во всех трех встречах на этом турнире россиянин успешно оформлял эту разницу.

Победу Харри хотя бы в одной партии можно взять за 2.22, а счет 2:0 в пользу Медведева — за 1.61.

Если Даниил выиграет меньше 12.5 гейма в битве с чилийцем, сыграет пари за 2.60. Если же больше, то 1.55.

Эксперты считают, что Медведев допустит больше двойных ошибок. На это можно поставить за 1.46. На Харри — за 4.11, на ничью — за 5.81.

Прогноз и ставка на матч Николас Харри — Даниил Медведев

Медведев очень уверенно прошел три раунда в Майами, одолев Фучовича, Норри и Кепфера — ни одному из них он не отдал ни сета. И лишь в одной партии из шести Даниил довел дело до тай-брейка. Дальше у него мог быть Рууд, но набравший неплохую форму норвежец неожиданно проиграл в четвертом круге Николасу Харри.

Чилиец в 2020 году отбыл 10-месячную дисквалификацию за допинг, но после возвращения довольно быстро забрался в сотню и сейчас занимает 23-ю строчку. Тем самым он подтвердил высокий уровень — в этом сезоне он даже обыграл на грунте в Буэнос-Айресе Алькараса (правда, тот был не в лучшей форме после травмы).

Манерой игры Николас очень похож на Хуана Мартина дель Потро — все его удары плотные, равно как и подача. Однако чилийцу зачастую не хватает стабильности, чем и должен воспользоваться Медведев. Особенно проблематичным у Харри выглядит бэкхенд, поэтому не нужно удивляться, когда Даниил будет затаскивать соперника в обмены слева-налево. В общем, легкой прогулкой предстоящий матч для россиянина не станет, но он точно выйдет в полуфинал на втором «мастерсе» за месяц.

Рекомендуемая ставка: победа Медведева и ТМ 22.5 за 1.89.

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