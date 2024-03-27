Александрова — автор главной сенсации турнира в Майами. После победы над Свентек ей предстоит еще одно испытание
28 марта российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами сразится с американкой Джессикой Пегулой. Встреча между 16-й и пятой ракетками мира начнется не ранее 2.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. В личном противостоянии впереди спортсменка из США — 1-0.
Она же считается фаворитом предстоящей встречи. На победу Пегулы в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Триумф Александровой котируется за 2.47 (38%).
Тотал больше 21.5 гейма в предстоящей игре доступны за 1.91, ТМ 21.5 — за 1.98.
Если Екатерина не уступит с разницей более двух геймов, сыграет пари за 2.02. Если же это произойдет, тогда сыграет ставка за 1.80.
Выигрыш Александровой хотя бы одной партии котируется за 1.58. Счет 2:0 в пользу Пегулы идет за 2.28.
Эксперты убеждены, что россиянка допустит больше двойных ошибок, чем соперница, — 1.05 против 15.0. Ничья оценена в 12.0.
Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Джессика Пегула
Александрова провела потрясающий по качеству матч третьего круга против первой ракетки мира Иги Свентек — россиянка победила в двух сетах (6:4, 6:2), не отдав польке ни одного гейма на своей подаче. Сильнейшая теннисистка планеты не позволяла себе подобного ни разу с начала 2022 года. Особенно здорово Екатерине удавались переводы справа по линии и атаки навылет с приема — Свентек выиграла на подаче всего 57% очков.
Следующей соперницей Александровой будет Пегула, которая в этом сезоне не блещет стабильностью. На АО она проиграла француженке Бюрель, а совсем недавно вылетела с соревнований в Сан-Диего и Индиан-Уэллсе от Костюк и Блинковой соответственно. В данный момент американку точно можно обыгрывать, и Александровой это под силу. При условии, что она сыграет хотя бы на 85% от тех возможностей, которые продемонстрировала со Свентек.
Рекомендуемая ставка: победа Александровой с форой (+3.5) по геймам за 1.76.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|6.04
|14:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|6.04
|16:30
|
Пари НН – Краснодар
|- : -
|6.04
|20:00
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.04
|14:00
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|7.04
|16:30
|
Зенит – Балтика
|- : -
|7.04
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|7.04
|19:30
|
Динамо – Спартак
|- : -
|8.04
|17:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5