28 марта российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами сразится с американкой Джессикой Пегулой. Встреча между 16-й и пятой ракетками мира начнется не ранее 2.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. В личном противостоянии впереди спортсменка из США — 1-0.

Она же считается фаворитом предстоящей встречи. На победу Пегулы в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Триумф Александровой котируется за 2.47 (38%).

Тотал больше 21.5 гейма в предстоящей игре доступны за 1.91, ТМ 21.5 — за 1.98.

Если Екатерина не уступит с разницей более двух геймов, сыграет пари за 2.02. Если же это произойдет, тогда сыграет ставка за 1.80.

Выигрыш Александровой хотя бы одной партии котируется за 1.58. Счет 2:0 в пользу Пегулы идет за 2.28.

Эксперты убеждены, что россиянка допустит больше двойных ошибок, чем соперница, — 1.05 против 15.0. Ничья оценена в 12.0.

Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Джессика Пегула

Александрова провела потрясающий по качеству матч третьего круга против первой ракетки мира Иги Свентек — россиянка победила в двух сетах (6:4, 6:2), не отдав польке ни одного гейма на своей подаче. Сильнейшая теннисистка планеты не позволяла себе подобного ни разу с начала 2022 года. Особенно здорово Екатерине удавались переводы справа по линии и атаки навылет с приема — Свентек выиграла на подаче всего 57% очков.

Следующей соперницей Александровой будет Пегула, которая в этом сезоне не блещет стабильностью. На АО она проиграла француженке Бюрель, а совсем недавно вылетела с соревнований в Сан-Диего и Индиан-Уэллсе от Костюк и Блинковой соответственно. В данный момент американку точно можно обыгрывать, и Александровой это под силу. При условии, что она сыграет хотя бы на 85% от тех возможностей, которые продемонстрировала со Свентек.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой с форой (+3.5) по геймам за 1.76.

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