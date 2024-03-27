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27 марта, 12:25

Александрова — автор главной сенсации турнира в Майами. После победы над Свентек ей предстоит еще одно испытание

Прогноз на матч WTA Майами Екатерина Александрова — Джессика Пегула 28 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Екатерина Александрова.
Фото Getty Images

28 марта российская теннисистка Екатерина Александрова в матче 1/4 финала турнира WTA 1000 в Майами сразится с американкой Джессикой Пегулой. Встреча между 16-й и пятой ракетками мира начнется не ранее 2.00 по московскому времени, в России легально она показана не будет. В личном противостоянии впереди спортсменка из США — 1-0.

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Она же считается фаворитом предстоящей встречи. На победу Пегулы в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 1.60, вероятность этого исхода — примерно 62%. Триумф Александровой котируется за 2.47 (38%).

Тотал больше 21.5 гейма в предстоящей игре доступны за 1.91, ТМ 21.5 — за 1.98.

Если Екатерина не уступит с разницей более двух геймов, сыграет пари за 2.02. Если же это произойдет, тогда сыграет ставка за 1.80.

Выигрыш Александровой хотя бы одной партии котируется за 1.58. Счет 2:0 в пользу Пегулы идет за 2.28.

Эксперты убеждены, что россиянка допустит больше двойных ошибок, чем соперница, — 1.05 против 15.0. Ничья оценена в 12.0.

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Прогноз и ставка на матч Екатерина Александрова — Джессика Пегула

Александрова провела потрясающий по качеству матч третьего круга против первой ракетки мира Иги Свентек — россиянка победила в двух сетах (6:4, 6:2), не отдав польке ни одного гейма на своей подаче. Сильнейшая теннисистка планеты не позволяла себе подобного ни разу с начала 2022 года. Особенно здорово Екатерине удавались переводы справа по линии и атаки навылет с приема — Свентек выиграла на подаче всего 57% очков.

Следующей соперницей Александровой будет Пегула, которая в этом сезоне не блещет стабильностью. На АО она проиграла француженке Бюрель, а совсем недавно вылетела с соревнований в Сан-Диего и Индиан-Уэллсе от Костюк и Блинковой соответственно. В данный момент американку точно можно обыгрывать, и Александровой это под силу. При условии, что она сыграет хотя бы на 85% от тех возможностей, которые продемонстрировала со Свентек.

Рекомендуемая ставка: победа Александровой с форой (+3.5) по геймам за 1.76.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Джессика Пегула
Екатерина Александрова
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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