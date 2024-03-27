28 марта «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» схлестнутся в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Амали Арене» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.20 (22%).

Триумф «молний» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.82, этот рынок на черно-золотых дан за 2.00.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.82, Ф2(0) — за 2.00;

• Ф1(-1.5) — 2.89, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 5.5 — за 2.09.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.00, обратный рынок идет за 1.25.

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон»

Команды входят в топ-10 самых результативных в НХЛ: «Лайтнинг» в среднем отличились 3,48 раза за игру, «Брюинз» — 3,32. И к предстоящему матчу они подошли в неплохой форме: хозяева забросили минимум три шайбы в восьми из 10 предыдущих поединков, гости — в трех из последних пяти. Личные встречи оппонентов тоже нередко проходили захватывающе: в двух из трех противостояний в этом сезоне они оформили минимум восемь голов на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.

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