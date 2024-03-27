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Сегодня, 14:15

«Тампа-Бэй» — «Бостон»: прогноз на матч НХЛ 28 марта 2024 года

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Бостон» 28 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ник Пол («Тампа-Бэй»).
Фото Getty Images

28 марта «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз» схлестнутся в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра пройдет на «Амали Арене» и начнется в 02.30 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

Константин Тюкавин (&laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» и «Ростов» — единственные в РПЛ, кто еще не терял очки весной. Кому-то из них суждено оступиться

Аналитики букмекерской компании Winline не выявили однозначного фаворита: поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 41% вероятности. Выигрыш гостей предложен с котировкой 2.60 (37%), ничья идет за 4.20 (22%).

Триумф «молний» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.82, этот рынок на черно-золотых дан за 2.00.

Также представлен широкий выбор ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.82, Ф2(0) — за 2.00;

• Ф1(-1.5) — 2.89, Ф2(+1.5) — за 1.38.

Тотал больше 5.5 гола можно взять за 1.74, ТМ 5.5 — за 2.09.

Вероятность овертайма эксперты оценили в 4.00, обратный рынок идет за 1.25.

Матео Кассьерра и&nbsp;Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). «Краснодар» уступил лидерство «Зениту», но не выбыл из гонки за золото. На чемпионство «Спартака» коэффициент — 75.0

Прогноз и ставка на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон»

Команды входят в топ-10 самых результативных в НХЛ: «Лайтнинг» в среднем отличились 3,48 раза за игру, «Брюинз» — 3,32. И к предстоящему матчу они подошли в неплохой форме: хозяева забросили минимум три шайбы в восьми из 10 предыдущих поединков, гости — в трех из последних пяти. Личные встречи оппонентов тоже нередко проходили захватывающе: в двух из трех противостояний в этом сезоне они оформили минимум восемь голов на двоих.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.74.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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