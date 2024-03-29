Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Динамо» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 29 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» 29 марта 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Global Look Press

29 марта «Динамо» в 22-м туре чемпионата России примет «Ростов». Поединок пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 22-й тур
29 мар, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Ростов

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 4.10 (23%), триумф гостей — за схожие 4.00 (25%).

«Ростов» не выиграл в 13 выездах РПЛ подряд. Непоражение команды Валерия Карпина предложили за 2.02.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 1.70, обратный рынок получил котировку 2.14.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 6.60.

Алексей Миранчук. «Аталанта» потеряла двух лидеров, но у нее есть Миранчук. Его противостояние с Хвичей определит исход матча против «Наполи»

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Москвичи не проиграли в 11 турах РПЛ подряд. Хотя при родных фанатах динамовцы действуют не очень ярко. Команда Марцела Лички не пропустила больше гола в девяти матчах подряд, но больше двух мячей в обе стороны не залетело в пяти из семи встреч на «ВТБ Арене».

«Ростов» тоже не блещет в атаке: не оформил больше одного точного выстрела в 11 из 13 прошлых поединков чемпионата. В этот раз результативной игры тоже ждать неоткуда, ведь южане неудачно выступают в гостях: уступили в девяти выездах РПЛ из 13, вытащив на этом отрезке лишь четыре ничьи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
0
Читайте также
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
Уральский погром, неудавшийся камбэк с 0:4 и красно-белые в шаге от вылета. Что произошло в матче «Металлург» - «Спартак»  
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Популярное видео
Илья Воробьев возглавил ЦСКА
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» сократил отставание в серии с «Локомотивом»
«Сан-Хосе» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса»
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА уступает «Автомобилисту» и рискует вылететь из плей-офф
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев не проиграл ни сета на пути в четвертьфинал Майами. Дальше у него на пути — чилийский дель Потро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости