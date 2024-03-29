29 марта «Динамо» в 22-м туре чемпионата России примет «Ростов». Поединок пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Winline склоняются к победе хозяев. На успех «Динамо» можно поставить с коэффициентом 1.83, вероятность такого исхода — примерно 52%. Ничья доступна за 4.10 (23%), триумф гостей — за схожие 4.00 (25%).

«Ростов» не выиграл в 13 выездах РПЛ подряд. Непоражение команды Валерия Карпина предложили за 2.02.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Обмен результативными ударами идет за 1.70, обратный рынок получил котировку 2.14.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна ничья со счетом 1:1. На нее дали коэффициент 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Москвичи не проиграли в 11 турах РПЛ подряд. Хотя при родных фанатах динамовцы действуют не очень ярко. Команда Марцела Лички не пропустила больше гола в девяти матчах подряд, но больше двух мячей в обе стороны не залетело в пяти из семи встреч на «ВТБ Арене».

«Ростов» тоже не блещет в атаке: не оформил больше одного точного выстрела в 11 из 13 прошлых поединков чемпионата. В этот раз результативной игры тоже ждать неоткуда, ведь южане неудачно выступают в гостях: уступили в девяти выездах РПЛ из 13, вытащив на этом отрезке лишь четыре ничьи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

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