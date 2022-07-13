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«Интер» Майами — «Филадельфия Юнион»: прогноз на матч МЛС 14 июля 2022 года

Прогноз на матч МЛС «Интер» Майами — «Филадельфия Юнион» 14 июля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Жеан Мота («Интер» Майами).
Фото Global Look Press

Команда Дэвида Бекхэма «Интер» Майами проводит второй сезон в МЛС и пока выглядит неуверенно. Клуб с 14-й стоимостью состава (из 28) пока не входит даже в топ-20 американской лиги и рискует пролететь мимо плей-офф. 14 июля 2022 года «Интер» примет одного из лидеров этого сезона — «Филадельфию Юнион». Матч на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум» начнется в 3.00 по московскому времени.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили абсолютного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, вероятность — около 35%. Успех гостей можно взять за 2.48 (39%). Самый маловероятный исход встречи — ничья: она доступна за 3.50 (26%).

Верите в триумф «Интера»? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае их выигрыша принесет 2750 рублей, чистая прибыль составит 1750 рублей.

Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.30;

• победа «Филадельфии» 1:0 — за 8.10;

• успех «Интера» 1:0 — за 8.50.

Команда из Майами забивает меньше всех в МЛС: после 18 туров оформила всего 18 мячей. Столько же еще у трех клубов, но меньше — ни у кого. «Филадельфия» тоже отстает от самых результативных команд лиги, но все же отличается гораздо чаще «Интера». За 19 игр «Юнион» настрелял 29 голов.

Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 мяча оценен в 2.40, ИТМ1 (1.5) — в 1.53. На «Филадельфию» эти рынки предложены с коэффициентами 2.27 и 1.59 соответственно.

«Юнион» пропускает меньше всех в лиге: всего 13 мячей за 19 туров. «Интер» выступает куда менее надежно — 27 пропущенных мячей за 18 матчей. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.90, ТМ 2.5 мяча идет с таким же коэффициентом.

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Прогноз и ставка на матч «Интер» Майами — «Филадельфия Юнион» 14 июля 2022 года

«Интер» и «Филадельфия» точно не самые яркие представители МЛС. Команды уже встречались в этом сезоне и скатали нулевую ничью. Элитная защита «Филадельфии» может снова сковать хилое нападение «Цапель». Вероятно, предстоящая встреча получится скудной на голы. К тому же в прошлом туре «Юнион» прибили «Ди-Си Юнайтед» 7:0 — вряд ли незабивная команда второй матч подряд выдаст такую результативность, тем более что два тура до этого «Филадельфия» вообще не забивала.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.

Футбол
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ФК Интер Майами
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
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 - : -
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 - : -
17.07 20:00
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