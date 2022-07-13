«Интер» Майами — «Филадельфия Юнион»: прогноз на матч МЛС 14 июля 2022 года
Команда Дэвида Бекхэма «Интер» Майами проводит второй сезон в МЛС и пока выглядит неуверенно. Клуб с 14-й стоимостью состава (из 28) пока не входит даже в топ-20 американской лиги и рискует пролететь мимо плей-офф. 14 июля 2022 года «Интер» примет одного из лидеров этого сезона — «Филадельфию Юнион». Матч на стадионе «Драйв Пинк Стэдиум» начнется в 3.00 по московскому времени.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ не определили абсолютного фаворита: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.75, вероятность — около 35%. Успех гостей можно взять за 2.48 (39%). Самый маловероятный исход встречи — ничья: она доступна за 3.50 (26%).
Верите в триумф «Интера»? Ставка в 1000 рублей на победу хозяев в случае их выигрыша принесет 2750 рублей, чистая прибыль составит 1750 рублей.
Три самых вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.30;
• победа «Филадельфии» 1:0 — за 8.10;
• успех «Интера» 1:0 — за 8.50.
Команда из Майами забивает меньше всех в МЛС: после 18 туров оформила всего 18 мячей. Столько же еще у трех клубов, но меньше — ни у кого. «Филадельфия» тоже отстает от самых результативных команд лиги, но все же отличается гораздо чаще «Интера». За 19 игр «Юнион» настрелял 29 голов.
Индивидуальный тотал «Интера» больше 1.5 мяча оценен в 2.40, ИТМ1 (1.5) — в 1.53. На «Филадельфию» эти рынки предложены с коэффициентами 2.27 и 1.59 соответственно.
«Юнион» пропускает меньше всех в лиге: всего 13 мячей за 19 туров. «Интер» выступает куда менее надежно — 27 пропущенных мячей за 18 матчей. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.90, ТМ 2.5 мяча идет с таким же коэффициентом.
Прогноз и ставка на матч «Интер» Майами — «Филадельфия Юнион» 14 июля 2022 года
«Интер» и «Филадельфия» точно не самые яркие представители МЛС. Команды уже встречались в этом сезоне и скатали нулевую ничью. Элитная защита «Филадельфии» может снова сковать хилое нападение «Цапель». Вероятно, предстоящая встреча получится скудной на голы. К тому же в прошлом туре «Юнион» прибили «Ди-Си Юнайтед» 7:0 — вряд ли незабивная команда второй матч подряд выдаст такую результативность, тем более что два тура до этого «Филадельфия» вообще не забивала.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -