Суперэкспресс на ЛЧ: «Шахтер» Солигорск и «Ференцварош» Черчесова могут увеличить ставку в 100 раз

13 июля в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда. В одном из них «Ференцварош» примет чемпиона Казахстана «Тобол», а во втором солигорский «Шахтер» сыграет с «Марибором». Хозяева обеих игр — фавориты встреч.

На победу «Шахтера» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.50, это приблизительно 40% вероятности исхода. На успех «Марибора» и ничью котировки одинаковые — по 3.10 (30%).

В параллельном матче на успех «Ференцвароша» предложено поставить за 1.33, это около 75% вероятности. «Мирный» исход доступен за 5.20 (19%), триумф «Тобола» оценен коэффициентом 9.90 (6%).

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает следующие варианты для ставок на эти матчи: победа «Шахтера» 2:1 и разгром «Ференцварошем» соперника 3:0. Общий коэффициент суперэкспресса повышен до 100.

Если взять эти же исходы по отдельности, то они принесут лишь коэффициент 73.5: триумф солигорцев 2:1 идет за 9.80, 3:0 в пользу венгерского клуба — за 7.50.