Суперэкспресс на ЛЧ: «Шахтер» Солигорск и «Ференцварош» Черчесова могут увеличить ставку в 100 раз
13 июля в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда. В одном из них «Ференцварош» примет чемпиона Казахстана «Тобол», а во втором солигорский «Шахтер» сыграет с «Марибором». Хозяева обеих игр — фавориты встреч.
На победу «Шахтера» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.50, это приблизительно 40% вероятности исхода. На успех «Марибора» и ничью котировки одинаковые — по 3.10 (30%).
В параллельном матче на успех «Ференцвароша» предложено поставить за 1.33, это около 75% вероятности. «Мирный» исход доступен за 5.20 (19%), триумф «Тобола» оценен коэффициентом 9.90 (6%).
Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает следующие варианты для ставок на эти матчи: победа «Шахтера» 2:1 и разгром «Ференцварошем» соперника 3:0. Общий коэффициент суперэкспресса повышен до 100.
Если взять эти же исходы по отдельности, то они принесут лишь коэффициент 73.5: триумф солигорцев 2:1 идет за 9.80, 3:0 в пользу венгерского клуба — за 7.50.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -