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Сегодня, 13:15

Суперэкспресс на ЛЧ: «Шахтер» Солигорск и «Ференцварош» Черчесова могут увеличить ставку в 100 раз

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Шахтер» Солигорск.
Фото Сайт ФК «Шахтер» Солигорск

13 июля в Лиге чемпионов состоятся ответные матчи первого квалификационного раунда. В одном из них «Ференцварош» примет чемпиона Казахстана «Тобол», а во втором солигорский «Шахтер» сыграет с «Марибором». Хозяева обеих игр — фавориты встреч.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
13 июл, 20:00. Строитель (Солигорск)
Шахтер С
Марибор

На победу «Шахтера» аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают коэффициент 2.50, это приблизительно 40% вероятности исхода. На успех «Марибора» и ничью котировки одинаковые — по 3.10 (30%).

В параллельном матче на успех «Ференцвароша» предложено поставить за 1.33, это около 75% вероятности. «Мирный» исход доступен за 5.20 (19%), триумф «Тобола» оценен коэффициентом 9.90 (6%).

Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает следующие варианты для ставок на эти матчи: победа «Шахтера» 2:1 и разгром «Ференцварошем» соперника 3:0. Общий коэффициент суперэкспресса повышен до 100.

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Если взять эти же исходы по отдельности, то они принесут лишь коэффициент 73.5: триумф солигорцев 2:1 идет за 9.80, 3:0 в пользу венгерского клуба — за 7.50.

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ФК Ференцварош
ФК Шахтер (Солигорск)
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«Шахтер» Солигорск — «Марибор»: прогноз на матч Лиги чемпионов 13 июля 2022 года
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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