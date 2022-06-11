11 июня 2022 года Нидерланды постараются добиться третьей победы на групповом этапе Лиги наций. Соперником команды Луи ван Гала станет Польша. Встреча состоится на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и начнется в 21.45 по московскому времени. В это же время на онлайн-платформе «Okko Спорт» начнется прямая трансляция игры. Обслужит ее арбитр из Турции Хамит Умут Мелер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. Успех сборной Нидерландов оценен коэффициентом 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничью можно взять за 5.00 (20%), победу Польши — за 7.90 (10%).

Нравится шелест пятитысячной купюры в кармане? Ставка в 1 000 рублей на ничью при условии «мирного» исхода принесет те самые 5 000 рублей.

Если считаете, что Польша оправилась после сокрушительного поражения 1:6 от Бельгии, берите вариант Х2 за 3.10.

Но можно подстраховать команду Чеслава Михневича: Ф2(+1.5) доступна за 1.74, Ф1(-1.5) — за 2.10.

Во всех четырех матчах с участием этих команд в этой Лиге наций было забито больше 2.5 мяча. ТБ 2.5 идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

Отличный вариант — «обе забьют». Его можно оформить за 1.97. Обратный исход оценен в 1.83.

Три наиболее вероятных точных счета кричат об отсутствии шансов у Польши зацепить очки: