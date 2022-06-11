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Нидерланды — Польша: где смотреть матч Лиги наций 11 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Нидерланды — Польша 11 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Луи ван Гал на тренировке сборной Нидерландов.
Фото Global Look Press

11 июня 2022 года Нидерланды постараются добиться третьей победы на групповом этапе Лиги наций. Соперником команды Луи ван Гала станет Польша. Встреча состоится на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме и начнется в 21.45 по московскому времени. В это же время на онлайн-платформе «Okko Спорт» начнется прямая трансляция игры. Обслужит ее арбитр из Турции Хамит Умут Мелер.

Лига наций A. Группа 4
11 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Голландия
Польша

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам. Успех сборной Нидерландов оценен коэффициентом 1.41, это приблизительно 70% вероятности исхода. Ничью можно взять за 5.00 (20%), победу Польши — за 7.90 (10%).

Нравится шелест пятитысячной купюры в кармане? Ставка в 1 000 рублей на ничью при условии «мирного» исхода принесет те самые 5 000 рублей.

Если считаете, что Польша оправилась после сокрушительного поражения 1:6 от Бельгии, берите вариант Х2 за 3.10.

Но можно подстраховать команду Чеслава Михневича: Ф2(+1.5) доступна за 1.74, Ф1(-1.5) — за 2.10.

Во всех четырех матчах с участием этих команд в этой Лиге наций было забито больше 2.5 мяча. ТБ 2.5 идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

Отличный вариант — «обе забьют». Его можно оформить за 1.97. Обратный исход оценен в 1.83.

Кай Хаверц и&nbsp;Йонас Хофманн, сборная Германии. Венгрия — Германия: Хаверц и Вернер выжмут для немцев первую победу в Лиге наций

Три наиболее вероятных точных счета кричат об отсутствии шансов у Польши зацепить очки:

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Венгрия — Германия: прогноз на матч Лиги наций 11 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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