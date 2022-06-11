11 июня 2022 года состоится очередной топ-матч в группе 3 Лиги наций — Англия примет дома Италию. Встреча состоится на стадионе «Молиньо» в Вулверхэмптоне и традиционно начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит ее арбитр Шимон Марчиняк из Польши.

Матч пройдет без болельщиков. Английская сторона наказана из-за беспорядков на финале Евро-2020 между командами.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Гарета Саутгейта. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.82, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.50 (28%), на успех Италии самая высокая котировка — 5.00 (18%).

На возможном триумфе «Скуадры адзурры» можно солидно заработать — ставка в 1 000 рублей на гостей принесет 5 000 рублей выигрыша и 4 000 рублей чистой прибыли в случае нужного исхода.

Есть возможность взять вариант попроще и понадежнее: «Италия не проиграет» идет за 2.05.

Если считаете, что соперники засушат игру, берите тотал меньше 2.5 гола за 1.69. На ТБ 2.5 котировка 2.25.

Англия и Италия забивали друг другу в пяти последних очных матчах. На обмен голами можно поставить за 2.14, на обратный исход — за 1.71.

Аналитики выбрали три наиболее вероятных точных счета: