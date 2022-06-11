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Англия — Италия: где смотреть матч Лиги наций 11 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги наций Англия — Италия 11 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Рахим Стерлинг, сборная Англии.
Фото Global Look Press

11 июня 2022 года состоится очередной топ-матч в группе 3 Лиги наций — Англия примет дома Италию. Встреча состоится на стадионе «Молиньо» в Вулверхэмптоне и традиционно начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Обслужит ее арбитр Шимон Марчиняк из Польши.

Лига наций A. Группа 3
11 июн, 21:45. Molineux Stadium (Вулверхэмптон)
Англия
Италия

Матч пройдет без болельщиков. Английская сторона наказана из-за беспорядков на финале Евро-2020 между командами.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Гарета Саутгейта. На победу Англии можно поставить с коэффициентом 1.82, это приблизительно 54% вероятности исхода. Ничью предложено оформить за 3.50 (28%), на успех Италии самая высокая котировка — 5.00 (18%).

На возможном триумфе «Скуадры адзурры» можно солидно заработать — ставка в 1 000 рублей на гостей принесет 5 000 рублей выигрыша и 4 000 рублей чистой прибыли в случае нужного исхода.

Есть возможность взять вариант попроще и понадежнее: «Италия не проиграет» идет за 2.05.

Если считаете, что соперники засушат игру, берите тотал меньше 2.5 гола за 1.69. На ТБ 2.5 котировка 2.25.

Англия и Италия забивали друг другу в пяти последних очных матчах. На обмен голами можно поставить за 2.14, на обратный исход — за 1.71.

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Аналитики выбрали три наиболее вероятных точных счета:

  • 1:0 в пользу Англии — за 5.50;

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • победа англичан 2:0 за 6.90.

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Нидерланды — Польша: где смотреть матч Лиги наций 11 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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