9 октября в центральном матче дня КХЛ ЦСКА сразится с «Авангардом». Битва пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.15 мск она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-платформе «Кинопоиск».

ЦСКА — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу армейцев можно взять за 2.08, это примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (20%), успех «Авангарда» — за 3.11 (32%).

На то, что омичи не уступят, предложено поставить за 1.72.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.09. В четырех из пяти последних встреч с участием «Авангарда» прошел «верх».

Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, тогда сыграет ставка с коэффициентом 1.95.

Триумф хозяев в матче с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.64, гостей — за 2.24.

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