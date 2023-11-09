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Сегодня, 17:50

ЦСКА — «Авангард»: где смотреть матч КХЛ 9 октября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ ЦСКА — «Авангард» 9 октября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Райан Спунер.
Фото Официальный телеграм-канал «Авангарда».

9 октября в центральном матче дня КХЛ ЦСКА сразится с «Авангардом». Битва пройдет в столице на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире с 19.15 мск она будет показана на сайте matchtv.ru, телеканале KHL Prime и онлайн-платформе «Кинопоиск».

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ЦСКА — фаворит матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. Победу армейцев можно взять за 2.08, это примерно 48% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.05 (20%), успех «Авангарда» — за 3.11 (32%).

На то, что омичи не уступят, предложено поставить за 1.72.

Тотал больше 4.5 гола идет за 1.73, ТМ 4.5 — за 2.09. В четырех из пяти последних встреч с участием «Авангарда» прошел «верх».

Если обе команды забьют хотя бы по две шайбы, тогда сыграет ставка с коэффициентом 1.95.

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Триумф хозяев в матче с учетом ОТ и серии буллитов оценен в 1.64, гостей — за 2.24.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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«Нефтехимик» — «Спартак»: прогноз на матч КХЛ 9 ноября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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21 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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