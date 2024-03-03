«Наполи» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 3 марта 2024 года
3 марта «Ювентус» приедет в гости к «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Маурицио Мариани. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.
Аналитики считают, что у коллектива Макса Аллегри меньше шансов на три очка: успех «зебр» доступен за 3.16, это приблизительно 32% вероятности. Ничью предложили с такой же котировкой, триумф «Наполи» — за 2.43 (36%).
В первом круге «Юве» победил адзурри на «Альянц Стадиум» (1:0). Опция Х2 идет с коэффициентом 1.60.
Четыре дня назад Хвича Кварацхелия и партнеры на выезде разгромили «Сассуоло» (6:1). Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.59.
Рынок на обмен голами оценили в 1.80. «Обе забьют — нет» представили за 1.99.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»
В прошлые выходные туринцы прервали безвыигрышный отрезок из четырех туров — не повезло «Фрозиноне» (3:2). Адзурри в мидуик тоже прикончили неприятную серию из четырех поединков без побед — разгромили «Сассуоло» (6:1). Очная встреча вряд ли получится столь же результативной: в нынешнем сезоне коллектив Макса Аллегри ни разу не преодолел «верх» по голам в столкновениях с соперниками из первой восьмерки. А две последних разборки клубов завершились с одинаковым счетом (1:0). Во втором круге минувшего чемпионата сильнее оказались неаполитанцы, в 15-м туре нынешнего — черно-белые. В двух предыдущих выездах Душан Влахович и компания добыли всего одно очко, партенопейцы же не знают неудач после назначения Франческо Кальцоны. Стоит ждать, что эта тенденция продолжится.
Рекомендуемая ставка: «Наполи» не уступит и ТМ 2.5 за 2.09.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5