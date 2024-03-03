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3 марта, 10:15

«Наполи» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 3 марта 2024 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 3 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Андреа Камбьясо и Хвича Кварацхелия («Ювентус» — «Наполи»).
Фото Global Look Press

3 марта «Ювентус» приедет в гости к «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Маурицио Мариани. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 27-й тур
03 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Ювентус

Аналитики считают, что у коллектива Макса Аллегри меньше шансов на три очка: успех «зебр» доступен за 3.16, это приблизительно 32% вероятности. Ничью предложили с такой же котировкой, триумф «Наполи» — за 2.43 (36%).

В первом круге «Юве» победил адзурри на «Альянц Стадиум» (1:0). Опция Х2 идет с коэффициентом 1.60.

Четыре дня назад Хвича Кварацхелия и партнеры на выезде разгромили «Сассуоло» (6:1). Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.59.

Рынок на обмен голами оценили в 1.80. «Обе забьют — нет» представили за 1.99.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»

В прошлые выходные туринцы прервали безвыигрышный отрезок из четырех туров — не повезло «Фрозиноне» (3:2). Адзурри в мидуик тоже прикончили неприятную серию из четырех поединков без побед — разгромили «Сассуоло» (6:1). Очная встреча вряд ли получится столь же результативной: в нынешнем сезоне коллектив Макса Аллегри ни разу не преодолел «верх» по голам в столкновениях с соперниками из первой восьмерки. А две последних разборки клубов завершились с одинаковым счетом (1:0). Во втором круге минувшего чемпионата сильнее оказались неаполитанцы, в 15-м туре нынешнего — черно-белые. В двух предыдущих выездах Душан Влахович и компания добыли всего одно очко, партенопейцы же не знают неудач после назначения Франческо Кальцоны. Стоит ждать, что эта тенденция продолжится.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» не уступит и ТМ 2.5 за 2.09.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Ювентус
Серия А
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
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Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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