Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Ювентус» 3 марта 2024 года

3 марта «Ювентус» приедет в гости к «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии. Поединок пройдет на стадионе «Диего Армандо Марадона» и стартует в 22.45 по московскому времени. Соперников рассудит Маурицио Мариани. Прямая трансляция встречи на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» начнется с 22.40 мск.

Аналитики считают, что у коллектива Макса Аллегри меньше шансов на три очка: успех «зебр» доступен за 3.16, это приблизительно 32% вероятности. Ничью предложили с такой же котировкой, триумф «Наполи» — за 2.43 (36%).

В первом круге «Юве» победил адзурри на «Альянц Стадиум» (1:0). Опция Х2 идет с коэффициентом 1.60.

Четыре дня назад Хвича Кварацхелия и партнеры на выезде разгромили «Сассуоло» (6:1). Тотал больше 2.5 мяча дали за 2.30, ТМ 2.5 — за 1.59.

Рынок на обмен голами оценили в 1.80. «Обе забьют — нет» представили за 1.99.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Ювентус»

В прошлые выходные туринцы прервали безвыигрышный отрезок из четырех туров — не повезло «Фрозиноне» (3:2). Адзурри в мидуик тоже прикончили неприятную серию из четырех поединков без побед — разгромили «Сассуоло» (6:1). Очная встреча вряд ли получится столь же результативной: в нынешнем сезоне коллектив Макса Аллегри ни разу не преодолел «верх» по голам в столкновениях с соперниками из первой восьмерки. А две последних разборки клубов завершились с одинаковым счетом (1:0). Во втором круге минувшего чемпионата сильнее оказались неаполитанцы, в 15-м туре нынешнего — черно-белые. В двух предыдущих выездах Душан Влахович и компания добыли всего одно очко, партенопейцы же не знают неудач после назначения Франческо Кальцоны. Стоит ждать, что эта тенденция продолжится.

Рекомендуемая ставка: «Наполи» не уступит и ТМ 2.5 за 2.09.