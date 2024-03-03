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3 марта, 14:15

«Наполи» — «Ювентус»: где смотреть матч серии А 3 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Наполи» — «Ювентус» 3 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Ювентус» — «Наполи».
Фото Global Look Press

3 марта в 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Ювентус». Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Италия. Серия А. 27-й тур
03 мар, 22:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:1
Ювентус

Букмекеры склоняются к победе команды Франческо Кальцоны: на хозяев предложили котировку 2.43, что составляет приблизительно 36% вероятности. Ничья доступна за 3.16 (32%), триумф «Юве» — за те же 3.16 (32%).

Поставить на успех «Наполи» с форой (0) можно за 1.67. Аналогичная опция на туринцев ждет вас за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.30, ТМ 2.5 — за 1.59. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный рынок — за 1.99.

В прошлом сезоне адзурри разгромили парней Макса Аллегри на стадионе «Диего Армандо Марадона» (5:1). Индивидуальный тотал партенопейцев больше 1.5 гола представлен с коэффициентом 2.57.

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Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Виктора Осимхена — четыре дня назад он оформил хет-трик в ворота «Сассуоло». Меткий выстрел в исполнении нигерийца идет за 2.70.

Три наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или выигрыш неаполитанцев:

  • 1:1 — за 5.99;

  • 0:0 — за 6.07;

  • 1:0 — за 7.02.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Ювентус
Серия А
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Бенхамин Гарре

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

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