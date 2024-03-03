3 марта в 27-м туре чемпионата Италии «Наполи» примет «Ювентус». Встреча на стадионе «Диего Армандо Марадона» начнется в 22.45 по московскому времени со свистком арбитра Маурицио Мариани. Прямую трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» с 22.40 мск.

Букмекеры склоняются к победе команды Франческо Кальцоны: на хозяев предложили котировку 2.43, что составляет приблизительно 36% вероятности. Ничья доступна за 3.16 (32%), триумф «Юве» — за те же 3.16 (32%).

Поставить на успех «Наполи» с форой (0) можно за 1.67. Аналогичная опция на туринцев ждет вас за 2.16.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 2.30, ТМ 2.5 — за 1.59. «Обе забьют» дали за 1.80, обратный рынок — за 1.99.

В прошлом сезоне адзурри разгромили парней Макса Аллегри на стадионе «Диего Армандо Марадона» (5:1). Индивидуальный тотал партенопейцев больше 1.5 гола представлен с коэффициентом 2.57.

Специалисты считают, что больше всего шансов отличиться у Виктора Осимхена — четыре дня назад он оформил хет-трик в ворота «Сассуоло». Меткий выстрел в исполнении нигерийца идет за 2.70.

Три наиболее вероятных итогов противостояния, по версии экспертов, указывают на ничью или выигрыш неаполитанцев: