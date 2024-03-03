«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 3 марта 2024 года
В 27-м туре АПЛ состоится манкунианское дерби — 3 марта «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» схлестнутся на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Букмекеры считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.28, вероятность — около 77%. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 10.0 (10%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 6.60 (14%).
Аналитики серьезно сомневаются даже в том, что гости увезут хотя бы очко: непоражение «Ман Юнайтед» доступно за 3.98.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают полное превосходство «Сити»:
• 2:0 — за 7.20;
• 3:0 — за 7.80;
• 2:1 — за 8.20.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.85.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.76, обратный вариант дан за 2.11.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Соперникам по силам показать яркий футбол: хозяева идут третьими по голам в АПЛ (2,27 в среднем за 90 минут), гости оформили минимум два результативных выстрела в семи из девяти предыдущих игр во всех турнирах. Очные встречи тоже нередко получались увлекательными — в четырех из пяти последних дерби отличались обе команды, а ТБ 2.5 мяча пробили во всех поединках.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5