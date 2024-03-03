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3 марта, 08:15

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 3 марта 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» 3 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Каземиро («Манчестер Юнайтед»).
Фото Global Look Press

В 27-м туре АПЛ состоится манкунианское дерби — 3 марта «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» схлестнутся на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
03 мар, 18:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:1
Манчестер Юнайтед

Букмекеры считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.28, вероятность — около 77%. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 10.0 (10%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 6.60 (14%).

Аналитики серьезно сомневаются даже в том, что гости увезут хотя бы очко: непоражение «Ман Юнайтед» доступно за 3.98.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают полное превосходство «Сити»:

• 2:0 — за 7.20;

• 3:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.85.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.76, обратный вариант дан за 2.11.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Соперникам по силам показать яркий футбол: хозяева идут третьими по голам в АПЛ (2,27 в среднем за 90 минут), гости оформили минимум два результативных выстрела в семи из девяти предыдущих игр во всех турнирах. Очные встречи тоже нередко получались увлекательными — в четырех из пяти последних дерби отличались обе команды, а ТБ 2.5 мяча пробили во всех поединках.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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