В 27-м туре АПЛ состоится манкунианское дерби — 3 марта «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» схлестнутся на стадионе «Этихад». Стартовый свисток арбитра Эндрю Мэдли прозвучит в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Букмекеры считают «горожан» однозначными фаворитами: поставить на подопечных Пепа Гвардиолы можно с коэффициентом 1.28, вероятность — около 77%. Успех «красных дьяволов» предложен с котировкой 10.0 (10%) — это наименее возможный исход противостояния. Ничья идет за 6.60 (14%).

Аналитики серьезно сомневаются даже в том, что гости увезут хотя бы очко: непоражение «Ман Юнайтед» доступно за 3.98.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают полное превосходство «Сити»:

• 2:0 — за 7.20;

• 3:0 — за 7.80;

• 2:1 — за 8.20.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 1.96, ТМ 3.5 — за 1.85.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.76, обратный вариант дан за 2.11.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

Соперникам по силам показать яркий футбол: хозяева идут третьими по голам в АПЛ (2,27 в среднем за 90 минут), гости оформили минимум два результативных выстрела в семи из девяти предыдущих игр во всех турнирах. Очные встречи тоже нередко получались увлекательными — в четырех из пяти последних дерби отличались обе команды, а ТБ 2.5 мяча пробили во всех поединках.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.82.