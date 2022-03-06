6 марта 2022 года в 28-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Манчестер Сити». Встреча между ними пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт». Эфир начнется в 20.10.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.36 — это около 71% вероятности. Триумф «Манчестер Юнайтед» доступен за 9.50 (10%), а ничья — за 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 9500 рублей в случае успеха гостей.

Сделать ставку на то, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет, можно за 3.30.

Ф1(-1.5) идет за 2.08, а Ф2(+1.5) — за 1.80.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Шансы «Манчестер Сити» отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 2.42.

Поставить на гол «Манчестер Юнайтед» можно за 1.69.

Уверены, что оба соперника отличатся по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 6.70;

· 1:0 — 7.50;

· 2:1 — 8.00.