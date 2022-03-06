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6 марта, 17:15

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч АПЛ 6 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
Егор Сергеев
Криштиану Роналду.
Фото Reuters

6 марта 2022 года в 28-м туре английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Манчестер Сити». Встреча между ними пройдет на стадионе «Этихад», начало — в 20.30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт». Эфир начнется в 20.10.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев фаворитами встречи. Поставить на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.36 — это около 71% вероятности. Триумф «Манчестер Юнайтед» доступен за 9.50 (10%), а ничья — за 5.10 (19%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 9500 рублей в случае успеха гостей.

Сделать ставку на то, что «Манчестер Юнайтед» не проиграет, можно за 3.30.

Ф1(-1.5) идет за 2.08, а Ф2(+1.5) — за 1.80.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.30.

Шансы «Манчестер Сити» отличиться свыше двух раз оцениваются коэффициентом 2.42.

Поставить на гол «Манчестер Юнайтед» можно за 1.69.

Уверены, что оба соперника отличатся по два раза минимум? Тогда делайте ставки на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 6.90.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 2:0 — коэффициент 6.70;

· 1:0 — 7.50;

· 2:1 — 8.00.

Англия. Премьер-лига. 28-й тур
06 мар, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
4:1
Манчестер Юнайтед
Голы
Де Брейне, 5 (1:0), Санчо, 22 (1:1), Де Брейне, 28 (2:1), Махрез, 68 (3:1), Махрез, 90+2 (4:1)
Манчестер Сити
Эдерсон Уокер Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне (Гюндоган, 80) Бернарду Силва Грилиш Махрез Фоден
Манчестер Юнайтед
де Хеа Линделеф Магуайр Алекс Теллес Ван-Биссака Погба (Лингард, 64) Фред Бруну Фернандеш Мактоминай Санчо Эланга (Рэшфорд, 64)
Предупреждения
Магуайр 63’
Судьи
Оливер (Англия)

Футбол
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ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
4
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
5
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
6
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
7
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 - : -
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 - : -
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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