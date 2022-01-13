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Сегодня, 15:15

«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз на матч Кубка Италии 13 января

Матвей Леонов
Футболисты «Наполи».
Фото Getty Images

13 января «Наполи» примет «Фиорентину» в 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» («Сан-Паоло»), начало — в 20.00. Трансляцию покажет онлайн-площадка Okko в разделе «Спорт».

Александр Кокорин. «Наполи» — «Фиорентина»: эксперты предлагают поставить на Кокорина

Команда Лучано Спаллетти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Наполи» можно за 1.78 — это порядка 54% вероятности. Триумф «Фиорентины» оценивается коэффициентом 4.30 (22%), а ничья доступна за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фиорентины» можно выиграть 4300 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

— Ф1(0) идет за 1.34, а Ф2(0) — за 3.20;
— Ф1(-1) идет за 2.36, а Ф2(+1) — за 1.59;
— Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.39.

«Фиорентина» в последнее время неважно смотрится на выезде. Команда Винценцо Итальяно не смогла забить в четырех из семи предыдущих гостевых матчей с учетом разных соревнований. Поставить на ИТМ2 (0.5) можно за 2.75.

Кроме того, «Фиорентина» пропустила больше гола в трех из четырех последних гостевых встреч. «Наполи» отличился минимум дважды в девяти из 14 домашних матчей сезона во всех турнирах. Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.76.

В четырех последних очных матчах команд в Неаполе не было обмена голами. Продлится ли серия? Вы можете сделать ставку на «обе забьют» за 1.73. Обратный исход оценивается котировкой 2.10.

В прошлом раунде турнира Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Фиорентины» против «Беневенто». Российский форвард провел на поле 75 минут, но результативными действиями не отметился.

Кокорин также принял участие в матче последнего тура серии А против «Торино». Нападающий вышел на замену и провел на поле 18 минут.

Получит ли Александр шанс в Неаполе? Вы можете сделать ставку на то, что Кокорин примет участие в матче с «Наполи», за 2.10. Обратный исход доступен с котировкой 1.65.

Напомним, что в чемпионате Кокорин провел 13 минут на поле в матче «Фиорентины» против «Наполи». В октябре «фиалки» уступили дома неаполитанцам со счетом 1:2.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.

Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Фиорентина
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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 13 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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