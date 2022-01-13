«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз на матч Кубка Италии 13 января

13 января «Наполи» примет «Фиорентину» в 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» («Сан-Паоло»), начало — в 20.00. Трансляцию покажет онлайн-площадка Okko в разделе «Спорт».

Команда Лучано Спаллетти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Наполи» можно за 1.78 — это порядка 54% вероятности. Триумф «Фиорентины» оценивается коэффициентом 4.30 (22%), а ничья доступна за 3.90 (24%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Фиорентины» можно выиграть 4300 рублей в случае успеха гостей.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

— Ф1(0) идет за 1.34, а Ф2(0) — за 3.20;

— Ф1(-1) идет за 2.36, а Ф2(+1) — за 1.59;

— Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.39.

«Фиорентина» в последнее время неважно смотрится на выезде. Команда Винценцо Итальяно не смогла забить в четырех из семи предыдущих гостевых матчей с учетом разных соревнований. Поставить на ИТМ2 (0.5) можно за 2.75.

Кроме того, «Фиорентина» пропустила больше гола в трех из четырех последних гостевых встреч. «Наполи» отличился минимум дважды в девяти из 14 домашних матчей сезона во всех турнирах. Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.76.

В четырех последних очных матчах команд в Неаполе не было обмена голами. Продлится ли серия? Вы можете сделать ставку на «обе забьют» за 1.73. Обратный исход оценивается котировкой 2.10.

В прошлом раунде турнира Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Фиорентины» против «Беневенто». Российский форвард провел на поле 75 минут, но результативными действиями не отметился.

Кокорин также принял участие в матче последнего тура серии А против «Торино». Нападающий вышел на замену и провел на поле 18 минут.

Получит ли Александр шанс в Неаполе? Вы можете сделать ставку на то, что Кокорин примет участие в матче с «Наполи», за 2.10. Обратный исход доступен с котировкой 1.65.

Напомним, что в чемпионате Кокорин провел 13 минут на поле в матче «Фиорентины» против «Наполи». В октябре «фиалки» уступили дома неаполитанцам со счетом 1:2.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.