«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз на матч Кубка Италии 13 января
13 января «Наполи» примет «Фиорентину» в 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» («Сан-Паоло»), начало — в 20.00. Трансляцию покажет онлайн-площадка Okko в разделе «Спорт».
Команда Лучано Спаллетти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Наполи» можно за 1.78 — это порядка 54% вероятности. Триумф «Фиорентины» оценивается коэффициентом 4.30 (22%), а ничья доступна за 3.90 (24%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Фиорентины» можно выиграть 4300 рублей в случае успеха гостей.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:
— Ф1(0) идет за 1.34, а Ф2(0) — за 3.20;
— Ф1(-1) идет за 2.36, а Ф2(+1) — за 1.59;
— Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.39.
«Фиорентина» в последнее время неважно смотрится на выезде. Команда Винценцо Итальяно не смогла забить в четырех из семи предыдущих гостевых матчей с учетом разных соревнований. Поставить на ИТМ2 (0.5) можно за 2.75.
Кроме того, «Фиорентина» пропустила больше гола в трех из четырех последних гостевых встреч. «Наполи» отличился минимум дважды в девяти из 14 домашних матчей сезона во всех турнирах. Вы можете поставить на ИТБ1 (1.5) за 1.76.
В четырех последних очных матчах команд в Неаполе не было обмена голами. Продлится ли серия? Вы можете сделать ставку на «обе забьют» за 1.73. Обратный исход оценивается котировкой 2.10.
В прошлом раунде турнира Александр Кокорин вышел в стартовом составе «Фиорентины» против «Беневенто». Российский форвард провел на поле 75 минут, но результативными действиями не отметился.
Кокорин также принял участие в матче последнего тура серии А против «Торино». Нападающий вышел на замену и провел на поле 18 минут.
Получит ли Александр шанс в Неаполе? Вы можете сделать ставку на то, что Кокорин примет участие в матче с «Наполи», за 2.10. Обратный исход доступен с котировкой 1.65.
Напомним, что в чемпионате Кокорин провел 13 минут на поле в матче «Фиорентины» против «Наполи». В октябре «фиалки» уступили дома неаполитанцам со счетом 1:2.
Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7