«Атлетико» — «Атлетик»: где смотреть матч 13 января онлайн в прямом эфире

13 января в полуфинале Суперкубка Испании мадридский «Атлетико» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Матч пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд», начало — в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте megogo.sport. Прямой эфир стартует в 22.00.

Коллектив Диего Симеоне — фаворит встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2.06 — это примерно 47% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается котировкой 4.10 (24%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на «Атлетико» можно выиграть 2060 рублей в случае успеха команды Симеоне.

Сделать ставку на выход «Атлетико» в финал турнира можно за 1.55. Проход «Атлетика» идет за 2.55.

Ф1(0) идет за 1.45, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.50, а ТМ 2.5 — за 1.56.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.22. Обратный исход доступен за 1.66.

Шансы «Атлетико» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.40.

Уверены, что «Атлетик» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 3.90.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда вы можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 10.5.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:0 — коэффициент 5.40;

— 1:1 — 6.10;

— 2:0 — 8.00.