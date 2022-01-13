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Сегодня, 17:15

«Атлетико» — «Атлетик»: где смотреть матч 13 января онлайн в прямом эфире

Матвей Леонов
Футболисты «Атлетика».
Фото Getty Images

13 января в полуфинале Суперкубка Испании мадридский «Атлетико» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Матч пройдет в Саудовской Аравии на стадионе «Кинг Фахд», начало — в 22.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте megogo.sport. Прямой эфир стартует в 22.00.

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Коллектив Диего Симеоне — фаворит встречи, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Атлетико» можно за 2.06 — это примерно 47% вероятности. Успех «Атлетика» оценивается котировкой 4.10 (24%), а ничья — 3.30 (29%).

При ставке в 1000 рублей на «Атлетико» можно выиграть 2060 рублей в случае успеха команды Симеоне.

Сделать ставку на выход «Атлетико» в финал турнира можно за 1.55. Проход «Атлетика» идет за 2.55.

Ф1(0) идет за 1.45, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.50, а ТМ 2.5 — за 1.56.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.22. Обратный исход доступен за 1.66.

Шансы «Атлетико» отличиться дважды или более оцениваются коэффициентом 2.40.

Уверены, что «Атлетик» забьет свыше одного мяча? ИТБ2 (1.5) идет за 3.90.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться по два раза минимум? Тогда вы можете поставить на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 10.5.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

— 1:0 — коэффициент 5.40;
— 1:1 — 6.10;
— 2:0 — 8.00.

Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Атлетико
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«Наполи» — «Фиорентина»: прогноз на матч Кубка Италии 13 января
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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