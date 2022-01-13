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Сегодня, 13:15

«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 13 января

Егор Сергеев
Футболисты «Ливерпуля».
Фото Getty Images

13 января «Арсенал» отправится в гости к «Ливерпулю» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Юргена Клоппа можно за 2.03 — это примерно 47% вероятности. Триумф «Арсенала» доступен за 3.50 (28%), а ничья — за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Ливерпуль» потенциальная выплата составит 2030 рублей, а прибыль — 1030 рублей.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов в матче — к примеру:

— тотал больше 2.5 идет за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.24;
— тотал больше 3.5 идет за 2.70, а ТМ 2.5 — за 1.47;
— тотал больше 4.5 идет за 4.90, а ТМ 4.5 — за 1.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Обратный исход оценивается котировкой 2.30.

Поставить на выход «Ливерпуля» в финал Кубка лиги можно за 1.80. Проход «Арсенала» доступен за 2.08.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.

Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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