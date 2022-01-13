«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз на матч Кубка лиги 13 января

13 января «Арсенал» отправится в гости к «Ливерпулю» в рамках 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоится на стадионе «Энфилд», начало — в 22.45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Букмекерская компания БЕТСИТИ — официальный партнер футбольного клуба «Ливерпуль» в России — считает мерсисайдцев фаворитами встречи. Сделать ставку на победу команды Юргена Клоппа можно за 2.03 — это примерно 47% вероятности. Триумф «Арсенала» доступен за 3.50 (28%), а ничья — за 3.90 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «Ливерпуль» потенциальная выплата составит 2030 рублей, а прибыль — 1030 рублей.

Ф1(0) идет за 1.53, а Ф2(0) — за 2.60.

Также вы можете выбрать один из множества вариантов тотала голов в матче — к примеру:

— тотал больше 2.5 идет за 1.70, а ТМ 2.5 — за 2.24;

— тотал больше 3.5 идет за 2.70, а ТМ 2.5 — за 1.47;

— тотал больше 4.5 идет за 4.90, а ТМ 4.5 — за 1.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.62. Обратный исход оценивается котировкой 2.30.

Поставить на выход «Ливерпуля» в финал Кубка лиги можно за 1.80. Проход «Арсенала» доступен за 2.08.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.