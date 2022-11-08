Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 11:15

«Наполи» — «Эмполи»: прогноз на матч серии А 8 ноября 2022 года

Прогноз на матч серии А «Наполи» — «Эмполи» 8 ноября 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Игроки «Наполи» празднуют гол.
Фото Global Look Press

8 ноября в 14-м туре серии А «Наполи» попробует упрочить лидерство — мешать Спаллетти будет «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени, в прямом эфире понаблюдать можно будет на сайте matchtv.ru или телеканале «Матч! Футбол 1». Старт транслции — в 20.25 мск.

Италия. Серия А. 14-й тур
08 нояб, 20:30. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Эмполи

Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не верит в гостей. Поставить на победу «Наполи» можно за 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.50 (13%), успех «Эмполи» предложили за гигантские 17.0 (4%).

При ставке в 1000 рублей на «мир» в случае положительного исхода выплата составит 7500 рублей.

Если вы верите в то, что «Эмполи» отберет очки у неаполитанцев, оформите ставку за 4.90.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.

«Наполи» забивает в среднем три мяча за игру в последних десяти встречах, на счету «Эмполи» 0.9 мяча. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.79, на ИТМ2 (1.5) — за 1.19.

Аналитики верят в результативный матч, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча всего 1.39. ТБ 3.5 идет за 2.02.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу «Наполи» за 6.70.

&laquo;Ахмат&raquo; празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. Кошмарная ошибка Чистякова в игре с «Ахматом» принесла клиенту букмекера выигрыш в 610 000 рублей

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Эмполи»

В новом сезоне редкая команда может дать отпор «Наполи», а если речь про «Эмполи», то здесь даже нечего обсуждать. Гости забивают меньше гола за игру, пропустили четыре от «Ювентуса» и два от «Аталанты» (не самых забивных команд), а теперь им будет противостоять самая результативная команда лиги (32). Вероятно, команда Лучано Спаллетти устроит домашний праздник для болельщиков.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.79.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Наполи
ФК Эмполи
0
Читайте также
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Конфликт с Чистяковым никак не пошатнет «Зенит». Семак все равно станет чемпионом
Сын президента Федерации тхэквондо Украины умер в Москве
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз на матч НХЛ 8 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости