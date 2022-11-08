«Наполи» — «Эмполи»: прогноз на матч серии А 8 ноября 2022 года
8 ноября в 14-м туре серии А «Наполи» попробует упрочить лидерство — мешать Спаллетти будет «Эмполи». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени, в прямом эфире понаблюдать можно будет на сайте matchtv.ru или телеканале «Матч! Футбол 1». Старт транслции — в 20.25 мск.
Букмекерская компания БЕТСИТИ почти не верит в гостей. Поставить на победу «Наполи» можно за 1.20, это примерно 83% вероятности исхода. Ничья доступна за 7.50 (13%), успех «Эмполи» предложили за гигантские 17.0 (4%).
При ставке в 1000 рублей на «мир» в случае положительного исхода выплата составит 7500 рублей.
Если вы верите в то, что «Эмполи» отберет очки у неаполитанцев, оформите ставку за 4.90.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(-2.5) доступна за 2.40, Ф2(+2.5) — за 1.57.
«Наполи» забивает в среднем три мяча за игру в последних десяти встречах, на счету «Эмполи» 0.9 мяча. Поставить на ИТБ1 (2.5) можно за 1.79, на ИТМ2 (1.5) — за 1.19.
Аналитики верят в результативный матч, коэффициент на тотал больше 2.5 мяча всего 1.39. ТБ 3.5 идет за 2.02.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 4:0 в пользу «Наполи» за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Эмполи»
В новом сезоне редкая команда может дать отпор «Наполи», а если речь про «Эмполи», то здесь даже нечего обсуждать. Гости забивают меньше гола за игру, пропустили четыре от «Ювентуса» и два от «Аталанты» (не самых забивных команд), а теперь им будет противостоять самая результативная команда лиги (32). Вероятно, команда Лучано Спаллетти устроит домашний праздник для болельщиков.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 1.79.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2