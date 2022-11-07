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«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз на матч НХЛ 8 ноября 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Эдмонтон» 8 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Фото Global Look Press

8 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится с оппонентом из Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз». Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», начал в 04.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «нефтяников из Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех «Вашингтона» доступен за 3.00 (32%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в команду Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кэпиталз» при благополучном исходе принесет 3000 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф1(0) можно взять за 2.30, Ф2(0) — за 1.65.

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча, правда, в двух уступил уже после завершения основного времени: «Каролина» обыграла «Кэпс» в серии буллитов, «Вегас» — в овертайме. Считаете, что в предстоящей встрече «Кэпиталз» не уступят? Этот рынок оценен в 1.72.

«Эдмонтон» — четвертая по результативности команда НХЛ: за 12 матчей «нефтяники» забросили уже 46 шайб. В среднем за матч «Ойлерз» оформляют 3.8 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.42, ИТМ2 (2.5) — за 2.90.

Эти рынки на хозяев идут за 1.66 и 2.22 соответственно. Правда, за последние четыре игры «Кэпс» ни разу не забили больше двух голов.

Общий тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.54, ТМ 5.5 — за 2.55.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» 8 ноября 2022 года

«Нефтяники» забивают почти больше всех в лиге, при этом пропускают тоже немало — 42 шайбы за 12 игр, это восьмой показатель в НХЛ. Игры «Ойлерз» получаются очень яркими: меньше шести шайб на двоих в матчах «Эдмонтона» команды забрасывали только трижды. «Вашингтон» же обладает не самой надежной обороной: получил 37 шайб за 13 матчей и только четыре раза в сезоне пропустил меньше трех голов за матч.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.54.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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