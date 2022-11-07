8 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится с оппонентом из Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз». Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», начал в 04.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «нефтяников из Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех «Вашингтона» доступен за 3.00 (32%), ничья идет за 4.30 (22%).

Верите в команду Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кэпиталз» при благополучном исходе принесет 3000 рублей.

Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27;

• Ф1(0) можно взять за 2.30, Ф2(0) — за 1.65.

«Вашингтон» проиграл четыре последних матча, правда, в двух уступил уже после завершения основного времени: «Каролина» обыграла «Кэпс» в серии буллитов, «Вегас» — в овертайме. Считаете, что в предстоящей встрече «Кэпиталз» не уступят? Этот рынок оценен в 1.72.

«Эдмонтон» — четвертая по результативности команда НХЛ: за 12 матчей «нефтяники» забросили уже 46 шайб. В среднем за матч «Ойлерз» оформляют 3.8 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.42, ИТМ2 (2.5) — за 2.90.

Эти рынки на хозяев идут за 1.66 и 2.22 соответственно. Правда, за последние четыре игры «Кэпс» ни разу не забили больше двух голов.

Общий тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.54, ТМ 5.5 — за 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» 8 ноября 2022 года

«Нефтяники» забивают почти больше всех в лиге, при этом пропускают тоже немало — 42 шайбы за 12 игр, это восьмой показатель в НХЛ. Игры «Ойлерз» получаются очень яркими: меньше шести шайб на двоих в матчах «Эдмонтона» команды забрасывали только трижды. «Вашингтон» же обладает не самой надежной обороной: получил 37 шайб за 13 матчей и только четыре раза в сезоне пропустил меньше трех голов за матч.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.54.