«Вашингтон» — «Эдмонтон»: прогноз на матч НХЛ 8 ноября 2022 года
8 ноября команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встретится с оппонентом из Западной конференции «Эдмонтон Ойлерз». Матч пройдет на льду «Кэпитал Уан-Арены», начал в 04.00 мск. В России не показывают игры НХЛ.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение гостям: поставить на победу «нефтяников из Эдмонтона» в основное время можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 46% вероятности. Успех «Вашингтона» доступен за 3.00 (32%), ничья идет за 4.30 (22%).
Верите в команду Овечкина? Ставка в 1000 рублей на выигрыш «Кэпиталз» при благополучном исходе принесет 3000 рублей.
Также на матч предложен широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 3.80, Ф2(+1.5) — за 1.27;
• Ф1(0) можно взять за 2.30, Ф2(0) — за 1.65.
«Вашингтон» проиграл четыре последних матча, правда, в двух уступил уже после завершения основного времени: «Каролина» обыграла «Кэпс» в серии буллитов, «Вегас» — в овертайме. Считаете, что в предстоящей встрече «Кэпиталз» не уступят? Этот рынок оценен в 1.72.
«Эдмонтон» — четвертая по результативности команда НХЛ: за 12 матчей «нефтяники» забросили уже 46 шайб. В среднем за матч «Ойлерз» оформляют 3.8 гола. Индивидуальный тотал гостей больше 2.5 шайбы можно взять за 1.42, ИТМ2 (2.5) — за 2.90.
Эти рынки на хозяев идут за 1.66 и 2.22 соответственно. Правда, за последние четыре игры «Кэпс» ни разу не забили больше двух голов.
Общий тотал больше 5.5 шайбы доступен за 1.54, ТМ 5.5 — за 2.55.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Эдмонтон» 8 ноября 2022 года
«Нефтяники» забивают почти больше всех в лиге, при этом пропускают тоже немало — 42 шайбы за 12 игр, это восьмой показатель в НХЛ. Игры «Ойлерз» получаются очень яркими: меньше шести шайб на двоих в матчах «Эдмонтона» команды забрасывали только трижды. «Вашингтон» же обладает не самой надежной обороной: получил 37 шайб за 13 матчей и только четыре раза в сезоне пропустил меньше трех голов за матч.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.54.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2