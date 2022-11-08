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«Бавария» — «Вердер»: прогноз на матч бундеслиги 8 ноября 2022 года

Прогноз и ставка на матч бундеслиги «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Эрик Шупо-Мотинг и Мануэль Нойер («Бавария»).
Фото Global Look Press

8 ноября «Бавария» в матче 14-го тура чемпионата Германии встретится с «Вердером». Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток арбитра Роберта Хартмана прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
08 нояб, 22:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Вердер

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.20, вероятность — примерно 82%. Успех «Вердера» предложен за 14.0 (7%), даже на ничью котировка заметно ниже — 8.30 (11%).

Верите в неожиданный исход? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 14 000 рублей.

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:

• разгром 4:0 идет за 6.80;

• 4:1 — за 7.30;

• 3:0 — за 9.00.

«Бавария» — самая результативная команда бундеслиги: за 13 туров забила уже 41 мяч. В шести матчах мюнхенцы заколачивали минимум три гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно оформить за 1.49, ИТМ1 (2.5) — за 2.60.

«Вердер» за 13 туров вонзил 23 гола. ИТБ2 (1.5) оценен в 3.60, обратный рынок оценен в 1.29.

Общий тотал больше 3.5 мяча идет за 1.56, ТМ 3.5 — за 2.42. В восьми из 13 игр мюнхенцев в чемпионате команды забивали на двоих минимум четыре гола.

Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.62, «обе забьют — нет» можно взять за 2.30.

Эрлинг Холанн. «Сити» ближе всех к трофею, «Реал» вряд ли повторит успех. Шансы команд на победу в ЛЧ

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года

Команда Юлиана Нагельсманна проиграла лишь в одном из 22 матчей во всех турнирах, 17 из которых выиграла. Сейчас «Бавария» идет на серии из восьми побед подряд. В половине игр мюнхенцы пробивали отметку в три забитых мяча, в ундеслиге «Бавария» заколачивала в среднем 3.2 гола за тур. «Вердер» же не пропустил только в двух матчах чемпионата, а в шести встречах получал минимум два мяча.

Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 гола за 1.78.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Вердер
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
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Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
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Факел

 15 1 3
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Илья Кутепов

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