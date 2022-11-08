«Бавария» — «Вердер»: прогноз на матч бундеслиги 8 ноября 2022 года
8 ноября «Бавария» в матче 14-го тура чемпионата Германии встретится с «Вердером». Игра пройдет в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток арбитра Роберта Хартмана прозвучит в 22.30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев не должно возникнуть проблем: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.20, вероятность — примерно 82%. Успех «Вердера» предложен за 14.0 (7%), даже на ничью котировка заметно ниже — 8.30 (11%).
Верите в неожиданный исход? Ставка в 1000 рублей на выигрыш гостей при благополучном исходе принесет 14 000 рублей.
Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи включили только победы хозяев:
• разгром 4:0 идет за 6.80;
• 4:1 — за 7.30;
• 3:0 — за 9.00.
«Бавария» — самая результативная команда бундеслиги: за 13 туров забила уже 41 мяч. В шести матчах мюнхенцы заколачивали минимум три гола. Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 мяча можно оформить за 1.49, ИТМ1 (2.5) — за 2.60.
«Вердер» за 13 туров вонзил 23 гола. ИТБ2 (1.5) оценен в 3.60, обратный рынок оценен в 1.29.
Общий тотал больше 3.5 мяча идет за 1.56, ТМ 3.5 — за 2.42. В восьми из 13 игр мюнхенцев в чемпионате команды забивали на двоих минимум четыре гола.
Вероятность увидеть забитые мячи от обоих коллективов оценена в 1.62, «обе забьют — нет» можно взять за 2.30.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Вердер» 8 ноября 2022 года
Команда Юлиана Нагельсманна проиграла лишь в одном из 22 матчей во всех турнирах, 17 из которых выиграла. Сейчас «Бавария» идет на серии из восьми побед подряд. В половине игр мюнхенцы пробивали отметку в три забитых мяча, в ундеслиге «Бавария» заколачивала в среднем 3.2 гола за тур. «Вердер» же не пропустил только в двух матчах чемпионата, а в шести встречах получал минимум два мяча.
Рекомендуемая ставка: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 гола за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2