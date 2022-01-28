Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

УНИКС — ЦСКА: где смотреть матч Евролиги 28 января 2022 года

Прямая трансляция матча Евролиги УНИКС — ЦСКА
Матвей Леонов
Айзея Канаан (в центре).
Фото БК УНИКС, Instagram

28 января в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги ЦСКА сыграет гостевой матч с УНИКСом. Встреча пройдет в Казани на арене «Баскет Холл» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Вахби Хазри. Буркина-Фасо — Тунис: даже талант Хазри не остановит команду Каму Мало

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 60% вероятности. Победа УНИКСа есть в линии за 2.15 (40%).

Ф1(+5.5) идет за 1.57, а Ф2(-5.5) — за 2.30.

При ставке в 1000 рублей на победу УНИКСа потенциальная выплата составит 2150.

Ставку "УНИКС не проиграет" можно взять за 2.00.

ИТБ1 (75.5) есть в линии за 1.81. ИТБ2 (78.5) можно найти за 1.87.

Тотал очков 154.5 больше в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 154.5 тоже можно взять за 1.90.

· ТМ 158.5 — 1.56;

· чет тотала — 1.90;

· победа ЦСКА в первой половине — 1.80.

Прогнозы на спорт
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
0
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нант» — «Брест»: прогноз на матч Кубка Франции 28 января 2022 года

Колумбия — Перу: прогноз на матч южноамериканского отбора на ЧМ-2022 28 января 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости