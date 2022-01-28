28 января в регулярном сезоне баскетбольной Евролиги ЦСКА сыграет гостевой матч с УНИКСом. Встреча пройдет в Казани на арене «Баскет Холл» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит ЦСКА. На успех команды можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 60% вероятности. Победа УНИКСа есть в линии за 2.15 (40%).

Ф1(+5.5) идет за 1.57, а Ф2(-5.5) — за 2.30.

При ставке в 1000 рублей на победу УНИКСа потенциальная выплата составит 2150.

Ставку "УНИКС не проиграет" можно взять за 2.00.

ИТБ1 (75.5) есть в линии за 1.81. ИТБ2 (78.5) можно найти за 1.87.

Тотал очков 154.5 больше в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 154.5 тоже можно взять за 1.90.

· ТМ 158.5 — 1.56;

· чет тотала — 1.90;

· победа ЦСКА в первой половине — 1.80.