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«Монца» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 6 февраля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Монца» — «Сампдория» 6 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Монцы» в матче против «Ювентуса».
Фото Global Look Press

6 февраля «Монца» в матче 21-го тура серии А примет одну из худших команд чемпионата — «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Комунале Бриантео», а арбитр Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 22:45. Brianteo (Монца)
Монца
Сампдория

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев гораздо больше шансов на успех: поставить на победу бьянкоросси можно с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 56%. Успех гостей предложен с котировкой 5.10 (18%), даже ничья идет за более реалистичные 3.70 (26%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Монцы» в случае выигрыша принесет 1750 рублей.

«Сампдория» занимает 19-е место в серии А и за 20 туров набрала лишь девять очков, проиграв в 15 матчах. Сейчас генуэзцы идут на серии из четырех сухих поражений подряд, а в последних девяти играх проиграли всухую восемь раз. Верите, что в предстоящей игре «моряки» хотя бы не уступят? Этот рынок оценен в 2.15.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают преимущество хозяев:

• победа «Монцы» 1:0 идет за 6.00;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• успех хозяев 2:0 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.00. «Обе забьют — нет» идет за 1.80.

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Прогноз и ставка на матч серии А «Монца» — «Сампдория» 6 февраля 2023 года

Гости проводят ужасный сезон: проиграли в 15 из 20 туров чемпионата и вдобавок забили гораздо меньше всех. «Сампдория» вымучила в серии А лишь восемь забитых мячей — безоговорочно худший показатель в лиге. Из 20 туров генуэзцы отличились лишь в семи, а в девяти последних играх потерпели восемь сухих поражений.

«Монца» же не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей, в которых одержала три победы. За это время бьянкоросси одолели «Ювентус» (2:0) и сыграли вничью с «Интером» (2:2).

Рекомендуемая ставка: победа «Монцы» за 1.75.

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«Верона» — «Лацио»: прогноз на матч серии А 6 февраля 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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Квинси Промес

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Спартак

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 6
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