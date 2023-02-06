Прогноз на матч серии А «Монца» — «Сампдория» 6 февраля 2023 года

6 февраля «Монца» в матче 21-го тура серии А примет одну из худших команд чемпионата — «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Комунале Бриантео», а арбитр Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев гораздо больше шансов на успех: поставить на победу бьянкоросси можно с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 56%. Успех гостей предложен с котировкой 5.10 (18%), даже ничья идет за более реалистичные 3.70 (26%).

Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Монцы» в случае выигрыша принесет 1750 рублей.

«Сампдория» занимает 19-е место в серии А и за 20 туров набрала лишь девять очков, проиграв в 15 матчах. Сейчас генуэзцы идут на серии из четырех сухих поражений подряд, а в последних девяти играх проиграли всухую восемь раз. Верите, что в предстоящей игре «моряки» хотя бы не уступят? Этот рынок оценен в 2.15.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают преимущество хозяев:

• победа «Монцы» 1:0 идет за 6.00;

• ничья 1:1 — за 6.60;

• успех хозяев 2:0 — за 7.50.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.00. «Обе забьют — нет» идет за 1.80.

Прогноз и ставка на матч серии А «Монца» — «Сампдория» 6 февраля 2023 года

Гости проводят ужасный сезон: проиграли в 15 из 20 туров чемпионата и вдобавок забили гораздо меньше всех. «Сампдория» вымучила в серии А лишь восемь забитых мячей — безоговорочно худший показатель в лиге. Из 20 туров генуэзцы отличились лишь в семи, а в девяти последних играх потерпели восемь сухих поражений.

«Монца» же не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей, в которых одержала три победы. За это время бьянкоросси одолели «Ювентус» (2:0) и сыграли вничью с «Интером» (2:2).

Рекомендуемая ставка: победа «Монцы» за 1.75.