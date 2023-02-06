«Монца» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 6 февраля 2023 года
6 февраля «Монца» в матче 21-го тура серии А примет одну из худших команд чемпионата — «Сампдорию». Игра пройдет на стадионе «Комунале Бриантео», а арбитр Даниэле Киффи даст стартовый свисток в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у хозяев гораздо больше шансов на успех: поставить на победу бьянкоросси можно с коэффициентом 1.75, вероятность — примерно 56%. Успех гостей предложен с котировкой 5.10 (18%), даже ничья идет за более реалистичные 3.70 (26%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Монцы» в случае выигрыша принесет 1750 рублей.
«Сампдория» занимает 19-е место в серии А и за 20 туров набрала лишь девять очков, проиграв в 15 матчах. Сейчас генуэзцы идут на серии из четырех сухих поражений подряд, а в последних девяти играх проиграли всухую восемь раз. Верите, что в предстоящей игре «моряки» хотя бы не уступят? Этот рынок оценен в 2.15.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают преимущество хозяев:
• победа «Монцы» 1:0 идет за 6.00;
• ничья 1:1 — за 6.60;
• успех хозяев 2:0 — за 7.50.
Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.77.
Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 2.00. «Обе забьют — нет» идет за 1.80.
Прогноз и ставка на матч серии А «Монца» — «Сампдория» 6 февраля 2023 года
Гости проводят ужасный сезон: проиграли в 15 из 20 туров чемпионата и вдобавок забили гораздо меньше всех. «Сампдория» вымучила в серии А лишь восемь забитых мячей — безоговорочно худший показатель в лиге. Из 20 туров генуэзцы отличились лишь в семи, а в девяти последних играх потерпели восемь сухих поражений.
«Монца» же не проигрывает в чемпионате на протяжении шести матчей, в которых одержала три победы. За это время бьянкоросси одолели «Ювентус» (2:0) и сыграли вничью с «Интером» (2:2).
Рекомендуемая ставка: победа «Монцы» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2