6 февраля идущий в группе лидеров серии А «Лацио» в 21-м туре сыграет в гостях с «Вероной». Игру примет стадион «Маркантонио Бентегоди», она начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Джованни Айрольди.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лацио» фаворитом встречи. На победу команды из Рима можно поставить за 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Вероны» — за 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

В пяти последних матчах против «орлов» веронцы добыли две победы и один раз сыграли вничью. На то, что они не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.86.

«Верх» по голам в предстоящей игре идет за 2.10, «низ» — за 1.79.

Обмен результативными ударами можно оформить за 1.93, вариант «обе забьют — нет» — за 1.87.

На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.90. Противоположный исход оценен в 1.83.

Считаете, что «Лацио» откроет счет и победит? Сделайте ставку на такой результат за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: