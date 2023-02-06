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«Верона» — «Лацио»: где смотреть матч серии А 6 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Верона» — «Лацио» 6 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Марушич, Катальди и Милинкович-Савич.
Фото Global Look Press

6 февраля идущий в группе лидеров серии А «Лацио» в 21-м туре сыграет в гостях с «Вероной». Игру примет стадион «Маркантонио Бентегоди», она начнется в 20.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Главным арбитром назначен Джованни Айрольди.

Италия. Серия А. 21-й тур
06 февр, 20:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Лацио

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Лацио» фаворитом встречи. На победу команды из Рима можно поставить за 2.00, что примерно 50% вероятности. Ничья доступна за 3.50 (28%), успех «Вероны» — за 4.00 (22%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4000 рублей, а чистая прибыль составит 3000 рублей.

В пяти последних матчах против «орлов» веронцы добыли две победы и один раз сыграли вничью. На то, что они не уступят в предстоящей встрече, котировка — 1.86.

«Верх» по голам в предстоящей игре идет за 2.10, «низ» — за 1.79.

Обмен результативными ударами можно оформить за 1.93, вариант «обе забьют — нет» — за 1.87.

На то, что одна из команд забьет дважды подряд, коэффициент — 1.90. Противоположный исход оценен в 1.83.

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Считаете, что «Лацио» откроет счет и победит? Сделайте ставку на такой результат за 2.15.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 и победа римлян 1:0 идет за 6.40;

  • 2:0 в пользу гостей доступны за 8.30.

Футбол
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ФК Верона
ФК Лацио
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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