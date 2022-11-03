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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Александр Серлот («Реал Сосьедад»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа Лиги Европы встретится с лидером группы Е «Реал Сосьедад». Матч пройдет 3 ноября на домашнем стадионе сансебастьянцев «Реале Арена», болгарин Георги Кабаков даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 20.30 мск.

Лига Европы. Группа E
03 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты матча: поставить на выигрыш манкунианцев можно с коэффициентом 2.25, вероятность — приблизительно 43%. Успех «Сосьедада» оценен в 3.30 (30%), на ничью предложена котировка 3.60 (27%).

Ждете шестую победу «Реала» на групповом этапе? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 3300 рублей.

Правда, три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество «красных дьяволов»:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.40;

• успех «МЮ» 2:1 — за 8.60.

«Реал Сосьедад» выиграл в каждом матче группового этапа, в том числе разобрался с «МЮ» в первом туре (1:0). В остальных соревнованиях команда из Сан-Себастьяна тоже выступает хорошо: за 17 игр во всех турнирах уступила только в четырех. Верите, что хозяева не проиграют и в предстоящем матче? Этот рынок доступен за 1.69.

Криштиану Роналду. «Реал Сосьедад» — «МЮ»: баски не пустят Роналду на первое место?

Первая встреча команд завершилась минимальной победой «Реал Сосьедада» (1:0). Ждете в предстоящей игре больше голов? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Поставить на забитые мячи от обеих команд можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок доступен за 2.02.

Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, ставка на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча предложена с котировкой 3.50. Вероятность того, что этого не произойдет, оценена в 1.30.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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«Монако» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года
Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
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 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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 14 1 3
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