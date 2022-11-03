«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: где смотреть матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
«Манчестер Юнайтед» в последнем туре группового этапа Лиги Европы встретится с лидером группы Е «Реал Сосьедад». Матч пройдет 3 ноября на домашнем стадионе сансебастьянцев «Реале Арена», болгарин Георги Кабаков даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 20.30 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты матча: поставить на выигрыш манкунианцев можно с коэффициентом 2.25, вероятность — приблизительно 43%. Успех «Сосьедада» оценен в 3.30 (30%), на ничью предложена котировка 3.60 (27%).
Ждете шестую победу «Реала» на групповом этапе? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благополучном исходе принесет 3300 рублей.
Правда, три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата матча намекают на солидное преимущество «красных дьяволов»:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа гостей 1:0 — за 7.40;
• успех «МЮ» 2:1 — за 8.60.
«Реал Сосьедад» выиграл в каждом матче группового этапа, в том числе разобрался с «МЮ» в первом туре (1:0). В остальных соревнованиях команда из Сан-Себастьяна тоже выступает хорошо: за 17 игр во всех турнирах уступила только в четырех. Верите, что хозяева не проиграют и в предстоящем матче? Этот рынок доступен за 1.69.
Первая встреча команд завершилась минимальной победой «Реал Сосьедада» (1:0). Ждете в предстоящей игре больше голов? Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
Поставить на забитые мячи от обеих команд можно с коэффициентом 1.79, обратный рынок доступен за 2.02.
Также на матч предложен интересный выбор комбинированных ставок. Например, ставка на победу гостей и тотал больше 2.5 мяча предложена с котировкой 3.50. Вероятность того, что этого не произойдет, оценена в 1.30.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2