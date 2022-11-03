3 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы Е: «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток Георги Кабакова прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами: поставить на успех «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Победа хозяев идет за 3.30 (30%), котировка на ничью чуть выше — 3.60 (27%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.40;

• успех «МЮ» 2:1 — за 8.60.

Команды встречались в первом туре: «Реал Сосьедад» добыл минимальную победу (1:0) благодаря голу с пенальти. Далее соперники выиграли все матчи, после чего коллектив из Сан-Себастьяна опережает «Манчестер» на три очка. Думаете, что хозяева не проиграют в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 1.69.

Баски забивают в Лиге Европы в среднем ровно два гола за игру, манкунианцы — 1.8. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.75, ИТМ1 (1.5) — за 1.45. Эти рынки на «красных дьяволов» предложены за 2.15 и 1.70 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года

Команды выступают в Лиге Европы достаточно результативно: баски отличались в каждой игре группового этапа, манкунианцы не забили только в первом туре, когда уступили как раз «Сосьедаду». При этом команды хорошо защищаются: сансебастьянцы пропустили за пять туров лишь один мяч, «красные дьяволы» — три. Во всех турнирах «Реал Сосьедад» и «МЮ» по пять раз сыграли на ноль за последние восемь матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.02.