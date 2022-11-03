«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года
3 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы Е: «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток Георги Кабакова прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами: поставить на успех «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Победа хозяев идет за 3.30 (30%), котировка на ничью чуть выше — 3.60 (27%).
Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 3600 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа гостей 1:0 — за 7.40;
• успех «МЮ» 2:1 — за 8.60.
Команды встречались в первом туре: «Реал Сосьедад» добыл минимальную победу (1:0) благодаря голу с пенальти. Далее соперники выиграли все матчи, после чего коллектив из Сан-Себастьяна опережает «Манчестер» на три очка. Думаете, что хозяева не проиграют в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 1.69.
Баски забивают в Лиге Европы в среднем ровно два гола за игру, манкунианцы — 1.8. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.75, ИТМ1 (1.5) — за 1.45. Эти рынки на «красных дьяволов» предложены за 2.15 и 1.70 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года
Команды выступают в Лиге Европы достаточно результативно: баски отличались в каждой игре группового этапа, манкунианцы не забили только в первом туре, когда уступили как раз «Сосьедаду». При этом команды хорошо защищаются: сансебастьянцы пропустили за пять туров лишь один мяч, «красные дьяволы» — три. Во всех турнирах «Реал Сосьедад» и «МЮ» по пять раз сыграли на ноль за последние восемь матчей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.02.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2