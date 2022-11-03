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«Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Реал Сосьедада» в матче Лиги Европы с «Шерифом».
Фото Global Look Press

3 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги Европы встретятся лидеры группы Е: «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне, стартовый свисток Георги Кабакова прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Группа E
03 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает гостей фаворитами: поставить на успех «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Победа хозяев идет за 3.30 (30%), котировка на ничью чуть выше — 3.60 (27%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа гостей 1:0 — за 7.40;

• успех «МЮ» 2:1 — за 8.60.

Команды встречались в первом туре: «Реал Сосьедад» добыл минимальную победу (1:0) благодаря голу с пенальти. Далее соперники выиграли все матчи, после чего коллектив из Сан-Себастьяна опережает «Манчестер» на три очка. Думаете, что хозяева не проиграют в предстоящей игре? Этот рынок оценен в 1.69.

Баски забивают в Лиге Европы в среднем ровно два гола за игру, манкунианцы — 1.8. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 2.75, ИТМ1 (1.5) — за 1.45. Эти рынки на «красных дьяволов» предложены за 2.15 и 1.70 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.90.

Криштиану Роналду. «Реал Сосьедад» — «МЮ»: баски не пустят Роналду на первое место?

Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года

Команды выступают в Лиге Европы достаточно результативно: баски отличались в каждой игре группового этапа, манкунианцы не забили только в первом туре, когда уступили как раз «Сосьедаду». При этом команды хорошо защищаются: сансебастьянцы пропустили за пять туров лишь один мяч, «красные дьяволы» — три. Во всех турнирах «Реал Сосьедад» и «МЮ» по пять раз сыграли на ноль за последние восемь матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.02.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
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 - : -
6.11 16:30
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