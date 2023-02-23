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«Монако» — «Байер»: где смотреть матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Александр Головин в первом матче против «Байера».
Фото Global Look Press

23 февраля «Монако» и «Байер» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на стадионе монегасков «Луи II», первая встреча, прошедшая в Германии, закончилась победой команды Александра Головина 3:2. Арбитр предстоящей встречи Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 20.30 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Байер

Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на победу «Монако» в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «фармацевтов» предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 3.70 (26%).

Верите в еще одну победу монегасков? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном результате принесет 2250 рублей.

Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на «Монако» предложен за 1.25, на «Байер» — за 4.20.

Команда из Леверкузена в домашнем матче вела 2:1, но пропустила дважды за последние 20 минут матча и проиграла 2:3. С таким же счетом «Байер» уступил в последующем после игры с «Монако» туре бундеслиги. Поставить на то, что гости не проиграют в предстоящей встрече, можно за 1.69.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:

• ничья 1:1 идет за 7.00;

• победа «Монако» 2:1 — за 8.50;

• успех монегасков 1:0 — за 9.40.

Игроки &laquo;Монако&raquo; в&nbsp;матче чемпионата Франции с &laquo;Аяччо&raquo;. «Монако» — «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года

В Германии команды на двоих наколотили пять мячей, букмекеры считают, что и предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.24.

Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.59, «обе забьют — нет» идет за 2.36.

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ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть матч FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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23 тур
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27 тур
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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