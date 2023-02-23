«Монако» — «Байер»: где смотреть матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года
23 февраля «Монако» и «Байер» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Команды сойдутся на стадионе монегасков «Луи II», первая встреча, прошедшая в Германии, закончилась победой команды Александра Головина 3:2. Арбитр предстоящей встречи Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 20.30 мск.
Букмекеры считают хозяев фаворитами: поставить на победу «Монако» в основное время можно с коэффициентом 2.25, что составляет примерно 43% вероятности. Успех «фармацевтов» предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 3.70 (26%).
Верите в еще одну победу монегасков? Ставка в 1000 рублей на успех хозяев при благоприятном результате принесет 2250 рублей.
Также вы можете поставить на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на «Монако» предложен за 1.25, на «Байер» — за 4.20.
Команда из Леверкузена в домашнем матче вела 2:1, но пропустила дважды за последние 20 минут матча и проиграла 2:3. С таким же счетом «Байер» уступил в последующем после игры с «Монако» туре бундеслиги. Поставить на то, что гости не проиграют в предстоящей встрече, можно за 1.69.
Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на серьезное преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа «Монако» 2:1 — за 8.50;
• успех монегасков 1:0 — за 9.40.
В Германии команды на двоих наколотили пять мячей, букмекеры считают, что и предстоящий матч получится результативным. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.24.
Рынок на забитые мячи от обеих команд оценен в 1.59, «обе забьют — нет» идет за 2.36.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2