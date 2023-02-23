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«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» 23 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

23 февраля в Англии состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.45 мск. Первый матч завершился со счетом 2:2.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Барселона

Букмекеры считают «МЮ» фаворитом встречи. Победа манкунианцев в основное время доступна с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 46%. Успех «Барселоны» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (25%).

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«Барселона» не проиграла «МЮ» в трех последних матчах. На то, что каталонцы снова не уступят, котировка — 1.73.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.03. У манкунианцев четыре из пяти последних матчей получились «верховыми», у каталонцев — три из пяти.

Обмен голами, как в первом матче, предложен за 1.71. Противоположный исход — за 2.14.

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На очередной гол Маркуса Рэшфорда коэффициент — 2.60. На точный удар Роберта Левандовски — 2.50.

Три наиболее вероятных точных счета:

  • ничья 1:1 — за 6.60;

  • 1:0 в пользу «МЮ» — за 8.00;

  • 2:1 — за 8.40.

Проход «МЮ» в следующий раунд можно взять за 1.63, проход «Барсы» — за 2.37.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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«Монако» — «Байер»: где смотреть матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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