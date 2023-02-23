«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: где смотреть матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
23 февраля в Англии состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» в 22.45 мск. Первый матч завершился со счетом 2:2.
Букмекеры считают «МЮ» фаворитом встречи. Победа манкунианцев в основное время доступна с коэффициентом 2.18, вероятность такого исхода — примерно 46%. Успех «Барселоны» доступен за 3.40 (29%), ничья — за 3.70 (25%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат по итогам 90 минут в случае его осуществления принесет выплату в 3700 рублей.
«Барселона» не проиграла «МЮ» в трех последних матчах. На то, что каталонцы снова не уступят, котировка — 1.73.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.84, ТМ 2.5 — в 2.03. У манкунианцев четыре из пяти последних матчей получились «верховыми», у каталонцев — три из пяти.
Обмен голами, как в первом матче, предложен за 1.71. Противоположный исход — за 2.14.
На очередной гол Маркуса Рэшфорда коэффициент — 2.60. На точный удар Роберта Левандовски — 2.50.
Три наиболее вероятных точных счета:
-
ничья 1:1 — за 6.60;
-
1:0 в пользу «МЮ» — за 8.00;
-
2:1 — за 8.40.
Проход «МЮ» в следующий раунд можно взять за 1.63, проход «Барсы» — за 2.37.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2