ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть матч FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
23 февраля ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 1/4 финала FONBET Кубка России. Матч Пути РПЛ состоится в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 17.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
ЦСКА — серьезный фаворит встречи, по мнению букмекеров. Победа команды Владимира Федотова предложена с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — приблизительно 59%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Краснодара» — за 4.90 (17%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их неожиданного триумфа принесет 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.
Игра первого круга РПЛ закончилась разгромной победой команды Владимира Федотова со счетом 4:1. При этом «быки» не проиграли армейцам в четырех из шести последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.23.
В Кубке России матчи с участием этих команд редко получались результативными: в играх ЦСКА в среднем забивалось два мяча, у «Краснодара» — 2.5. ТБ 2.5 оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.
Соперники обменялись голами в пяти очных матчах из последних семи. Вариант «обе забьют» предложен за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.82.
Игра первого круга получилась достаточно грязной — восемь футболистов заработали желтые карточки. На то, что в этот раз команды доиграются до удаления, котировка — 2.50.
Джон Кордоба с четырьмя забитыми мячами — второй бомбардир Кубка России после Егора Голенкова (5). Взять его гол в предстоящей встрече можно за 4.00. При этом больше всего результативных действий эксперты ждут от Федора Чалова (2.80).
«Краснодар» открыл счет в четырех из шести встреч этого розыгрыша Кубка России. На то, что «быки» забьют первыми в предстоящей игре, котировка — 2.90. На ЦСКА можно поставить за 1.53, на отсутствие голов — за 10.0.
Кто пройдет в следующий раунд? ЦСКА — 1.58, «Краснодар» — 2.48.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2