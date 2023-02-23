Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

ЦСКА — «Краснодар»: где смотреть матч FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча FONBET Кубка России ЦСКА — «Краснодар» 23 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Хесус Медина.
Фото Global Look Press

23 февраля ЦСКА и «Краснодар» встретятся в 1/4 финала FONBET Кубка России. Матч Пути РПЛ состоится в Москве на «ВЭБ Арене», стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 17.30 по московскому времени. В прямом эфире игру с 17.25 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Краснодар

ЦСКА — серьезный фаворит встречи, по мнению букмекеров. Победа команды Владимира Федотова предложена с коэффициентом 1.70, вероятность такого исхода — приблизительно 59%. Ничья идет за 4.10 (24%), успех «Краснодара» — за 4.90 (17%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их неожиданного триумфа принесет 4900 рублей, а чистая прибыль составит 3900 рублей.

Игра первого круга РПЛ закончилась разгромной победой команды Владимира Федотова со счетом 4:1. При этом «быки» не проиграли армейцам в четырех из шести последних матчей. Вариант Х2 идет за 2.23.

В Кубке России матчи с участием этих команд редко получались результативными: в играх ЦСКА в среднем забивалось два мяча, у «Краснодара» — 2.5. ТБ 2.5 оценен в 1.96, ТМ 2.5 — в 1.90.

Соперники обменялись голами в пяти очных матчах из последних семи. Вариант «обе забьют» предложен за 1.88, «обе забьют — нет» — за 1.82.

Игра первого круга получилась достаточно грязной — восемь футболистов заработали желтые карточки. На то, что в этот раз команды доиграются до удаления, котировка — 2.50.

Джон Кордоба с четырьмя забитыми мячами — второй бомбардир Кубка России после Егора Голенкова (5). Взять его гол в предстоящей встрече можно за 4.00. При этом больше всего результативных действий эксперты ждут от Федора Чалова (2.80).

Рэшфорд и&nbsp;Гарначо. Новый раунд противостояния Рэшфорда и тер Штегена. Кто приблизит свою команду к победе в Лиге Европы?

«Краснодар» открыл счет в четырех из шести встреч этого розыгрыша Кубка России. На то, что «быки» забьют первыми в предстоящей игре, котировка — 2.90. На ЦСКА можно поставить за 1.53, на отсутствие голов — за 10.0.

Кто пройдет в следующий раунд? ЦСКА — 1.58, «Краснодар» — 2.48.

Футбол
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Крылья Советов» — «Динамо»: где смотреть матч FONBET Кубка России 23 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости