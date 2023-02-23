«Монако» — «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года
23 февраля «Монако» и «Байер» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Луи II», испанский арбитр Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 20.30 мск.
Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха в ответном матче: на победу монегасков предложен коэффициент 2.23, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.
«Монако» в первом матче ушел со счета 1:2 и в заключительные 20 минут добился победы 3:2. Команда из Леверкузена проиграла уже в четырех из последних пяти игр во всех турнирах. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Байер» не уступит, можно за 1.70.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.90;
• победа хозяев 2:1 — за 8.50;
• успех «Монако» 1:0 — за 9.00.
Также вы можете сделать ставку на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на хозяев доступен за 1.24, на гостей — за 4.30.
Букмекеры ожидают результативный матч, в первой игре команды на двоих заколотили пять мячей. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.
Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года
Обе команды показывают хорошую игру в атаке, что уже продемонстрировали в первом матче. «Байер», несмотря на два поражения подряд во всех турнирах, в этих двух матчах забил по два мяча. А всего в этом сезоне «фармацевты» отличаются в среднем 1.52 раза за игру. А в восьми из последних 10 игр во всех турнирах команда забивала минимум два мяча.
«Монако» отличается уже на протяжении 18 матчей во всех турнирах. А всего в этом сезоне команда Филиппа Клемана не забила лишь в двух из 32 игр во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2