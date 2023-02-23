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«Монако» — «Байер»: прогноз на матч Лиги Европы 23 февраля 2023 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Монако» в матче чемпионата Франции с «Аяччо».
Фото Global Look Press

23 февраля «Монако» и «Байер» встретятся в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра пройдет на стадионе «Луи II», испанский арбитр Алехандро Эрнандес даст стартовый свисток в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 20.30 мск.

Лига Европы. 1/16 финала
23 февр, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Байер

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов добиться успеха в ответном матче: на победу монегасков предложен коэффициент 2.23, что составляет примерно 43% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 3.10 (31%). Котировка на ничью — 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном исходе принесет 3800 рублей.

«Монако» в первом матче ушел со счета 1:2 и в заключительные 20 минут добился победы 3:2. Команда из Леверкузена проиграла уже в четырех из последних пяти игр во всех турнирах. Поставить на то, что в предстоящей встрече «Байер» не уступит, можно за 1.70.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.90;

• победа хозяев 2:1 — за 8.50;

• успех «Монако» 1:0 — за 9.00.

Также вы можете сделать ставку на команду, которая, по вашему мнению, пройдет в следующий раунд. Этот рынок на хозяев доступен за 1.24, на гостей — за 4.30.

Букмекеры ожидают результативный матч, в первой игре команды на двоих заколотили пять мячей. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

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Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Монако» — «Байер» 23 февраля 2023 года

Обе команды показывают хорошую игру в атаке, что уже продемонстрировали в первом матче. «Байер», несмотря на два поражения подряд во всех турнирах, в этих двух матчах забил по два мяча. А всего в этом сезоне «фармацевты» отличаются в среднем 1.52 раза за игру. А в восьми из последних 10 игр во всех турнирах команда забивала минимум два мяча.

«Монако» отличается уже на протяжении 18 матчей во всех турнирах. А всего в этом сезоне команда Филиппа Клемана не забила лишь в двух из 32 игр во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.62.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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