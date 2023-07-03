Мирра Андреева — Ван Сиюй: прогноз на матч Уимблдона 4 июля 2023 года
4 июля свой первый матч в основной сетке Уимблдона проведет 16-летняя россиянка Мирра Андреева. Она сыграет с 65-й ракеткой мира китаянкой Ван Сиюй. Встреча начнется не ранее 13.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Прежде теннисистки еще ни разу друг с другом не играли.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Андрееву фаворитом поединка. На победу юной российской звезды можно поставить с коэффициентом 1.51, вероятность этого исхода высока — около 66%. Успех Ван предложен за 2.58 (34%).
Ставка в 1000 рублей на китаянку в случае положительного для нее результата принесет выигрыш в 2580 рублей, а чистая прибыль составит 1580 рублей.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.91, ТМ 21.5 — очень близкими 1.90. В квалификации Андреева закрыла двух из трех соперниц, разыграв с ними 15 и 16 геймов соответственно.
Победа Сиюй с форой (+3.5) гейма идет за 1.83, а триумф Мирры с гандикапом (-3.5) — за 1.98.
Индивидуальный тотал выигранных Андреевой геймов меньше 12.5 предложено взять за 1.77, больше — за 1.99.
Эксперты считают, что россиянка выйдет в следующий раунд, победив в двух сетах. На такой результат котировка — 2.17.
Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Ван Сиюй
Андреева прекрасно отыграла первые два раунда квалификации, но в финале против немки Тамары Корпач испытала нешуточные проблемы. Россиянка вела 3:1 и имела два брейк-пойнта во втором сете, но отдала его 5:7. Дожать соперницу удалось только в решающей партии. А что напрягло, так это игра Мирры на собственной подаче — она слишком часто позволяла немке цепляться за брейк (Корпал реализовала шесть из 13 брейк-пойнтов).
Против Ван с такой игрой в своих геймах Андреевой будет непросто. Китаянка — резкая девушка, которая неплохо выходит на мяч и атакует. В этом сезоне на траве она провела восемь матчей и выиграла пять из них, а уступила только Саккари, Киз и Марино. С первыми двумя, которые очень сильно пробивают по мячу, китаянка доигралась до тай-брейков. Так что удержаться за Миррой ей также по силам.
Рекомендуемая ставка: победа Ван с форой (+3.5) гейма за 1.83.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|22.07
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -